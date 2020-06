Erőszak

Netanjahu tragédiának nevezte az autista palesztin agyonlövését

Felszólították, hogy álljon meg, mert úgy látták, hogy fegyvert tart a kezében. Valójában csak egy mobiltelefont tartott édesapja izraeli médiának tartott beszámolója szerint, és nem értette a biztonságiak utasításait.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök tragédiának nevezte Ijad Hallak 32 éves autista palesztin május végén történt agyonlövését Jeruzsálem óvárosában - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.



Netanjahu a kormány szokásos vasárnapi ülésén sajnálatát fejezte ki a május 30-án a vele foglalkozó oktatási intézménybe igyekvő palesztin autista férfi megölése miatt. Amír Ohana belbiztonsági miniszter is részvétéről biztosította a családot, és az eset kivizsgálását ígérte.



Hallakot az óváros oroszlános kapujának közelében lőtték le a rendőrök, ahol korábban számos merénylet történt. Felszólították, hogy álljon meg, mert úgy látták, hogy fegyvert tart a kezében. Valójában csak egy mobiltelefont tartott édesapja izraeli médiának tartott beszámolója szerint, és nem értette a biztonságiak utasításait.



Az incidens szemtanúja szerint megijedt, futásnak eredt, mire a fegyveresek üldözőbe vették. Egy szeméttárolóba menekült, megpróbált elbújni, de utánamentek és legalább hétszer rálőttek.



Szintén a szeméttárolóba menekült az autista férfi egyik gondozónője is, aki ismerte, és többször is szólt a rendőröknek, hogy autista, sérült, de szavainak nem volt foganatja. Ijad Hallak azt ismételgette a rendőröknek, hogy a gondozónővel van.



Az áldozat családja a biztonsági kamerák felvételeinek átadását kéri az izraeli hatóságoktól, de a rendőrség kérésére a jeruzsálemi bíróság megtiltotta a videó nyilvánosságra hozását.



Két rendőrt hallgattak ki az eset után, s vallomásaik ellentmondanak egymásnak. Egyikük azt állítja, hogy beosztottját arra kérte, ne lőjön, de az nem tartotta be utasítását. A másik rendőr tagadja, hogy ilyen felszólítást kapott. Egyikük házi őrizetben, másikuk szabad lábon van, de korlátozásokkal.