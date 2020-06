Havonta kétmillió darab N95-ös orvosi maszkot kezdett gyártani egy izraeli vállalat

Koronavírus-járvány

Havonta kétmillió darab N95-ös orvosi maszkot kezdett gyártani a Sion Medical nevű izraeli vállalat - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja vasárnap.



A Szderót melletti, a Gázai övezet határvidékén működő vállalatnál vasárnap beindították azt a gyártósort, amely Izraelben elsőként állít elő N95-ös, a vírusok ellen 95 százalékos védettséget biztosító orvosi maszkokat. Az ilyen maszkok nélkülözhetetlenek a koronavírus-fertőzöttekkel közvetlenül érintkező orvoscsoportok számára. Az Egészségügyi Világszervezet azt ajánlja, hogy minden orvosi személyzet ilyen maszkot viseljen.



Ez az első ilyen gyártósor Izraelben, és a világon is csak néhány van belőle. A helyi maszkgyártást a védelmi minisztérium termelési és beszerzési igazgatóságának segítségével hozták létre.



"Izrael az emberek életét veszélyeztető vírussal küzd. Felkészülünk a vírus második hullámára, és a koronavírus hátterében megszülető új, mindennapi életre is" - mondta Beni Ganz védelmi miniszter a gyártósor beindításakor.



"Ez a gyártás megszünteti függésünket a külföldiektől, hozzájárul az izraeli gazdasághoz ebben a nehéz időszakban, és munkalehetőségeket is kínál a déli lakosok számára" - tette hozzá.



A koronavírus-járvány első hullámának idején Izrael komoly küzdelmet folytatott az orvosi eszközök beszerzésért, még a védelmi minisztérium és a Moszad, a külföldi titkosszolgálat is titkos küldetéseket hajtott végre a maszkok és más védőeszközök Izraelbe szállításáért.



"Tudomásul kell vennünk, hogy +fegyverkezési verseny+ folyik a tesztek megrendeléséért" - mondta Itamár Grotto, az egészségügyi minisztérium főigazgató-helyettese, a kneszet koronavírus bizottságának április 1-jei ülésén a vírust kimutató tesztek hiányát firtató kérdésekre. "Rengeteg megrendelésünk többsége elbukott az embargó és más problémák miatt. Nem tehetünk mást, mint magunkra hagyatkozni"- tette hozzá.



"Mindig az izraeli termelésre támaszkodunk, és az ilyen nehéz időkben különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk az izraeli ipar fellendítésének, különös tekintettel az ország periférikus, elmaradottabb vidékeire"- mondta a védelmi minisztérium osztályvezetője szintén az izraeli termelés fontosságát hangsúlyozva.