Koronavírus-járvány

Észak-Macedóniában tovább nő a fertőzöttek száma

Míg Észak-Macedóniában korábban nem látott mértékben nő a naponta regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma, a Nyugat-Balkán többi országában egyre többen gyógyulnak meg, és a napi fertőzöttek száma is elenyésző.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 2790-ről 2915-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Venko Filipcse egészségügyi miniszter arra kérte a sajtót, hogy ne jelentessen meg nem megerősített híreket a járványügyi helyzettel kapcsolatban, mondván, hogy pánikkeltésre semmi ok. Mint mondta, valóban megnőtt a napi új fertőzöttek száma, de a számokról az illetékesek a korábbiakhoz hasonlóan továbbra is tájékoztatják a közvéleményt, nincs szükség találgatásokra. A fertőzöttek számát az előírások betartásával lehet csökkenteni - tette hozzá.



Szerbiában szombatról vasárnapra 11 667-ről 11 741-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában jelentősen nőtt a gyógyultak száma a nyugat-balkáni országban, míg egy napja 6931 gyógyultról számoltak be az illetékesek, vasárnap már 11 056 gyógyult szerepel a nyilvántartásban. Ezt azt jelenti, hogy az aktív esetek száma 437. A koronavírus-járvány március közepi kitörése óta 248-an haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.



Koszovóban egy nap alatt 1158-ról 1194-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Eddig 31-en haltak bele a betegség szövődményeibe.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2610-ről 2641-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Felmérések szerint az országban a koronavírus-járvány miatt legalább 70 ezren maradtak munka nélkül, pontos adatok azonban nincsenek, mert azokról, akik nem bejelentett munkahelyen dolgoztak, nincsenek információk.



Montenegróban több mint egy hónapja nem jegyeztek fel új fertőzést, ezért a kormány jóváhagyta az érettségi bálok megtartását. A június végén esedékes bulikon azonban be kell tartani az elővigyázatossági előírásokat - például a legalább egyméteres távolságot egymástól.