Koronavírus

Módosította szájmaszkviselésre vonatkozó ajánlását a WHO

A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy önmagukban a maszkok nem védenek a fertőzéstől, és nem helyettesíthetik a távolságtartást, illetve a rendszeres kézmosást. 2020.06.06 15:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken módosította a szájmaszkviselésre vonatkozó ajánlását azzal, hogy a védőeszközök használatát különösen olyan helyeken javasolja, ahol magas a koronavírus-fertőzöttek száma, illetve nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója az utóbbival kapcsolatban példaként a tömegközlekedési eszközöket, üzleteket, illetve egyéb beltéri forgalmas helyeket említette.



A hatvan évesnél idősebbeknek és az alapbetegségekben szenvedőknek különösen javasolják orvosi szájmaszk viselését az olyan nyilvános helyeken, ahol fennáll a fertőzés veszélye.



A WHO ajánlása emellett a szövetből készült, nem orvosi maszkokkal kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket. Ezeknek legalább három - különböző anyagból álló - rétegből kell készülniük.



Gebrejeszusz ugyanakkor figyelmeztetett, hogy önmagukban a maszkok nem védenek a fertőzéstől, és nem helyettesíthetik a távolságtartást, illetve a rendszeres kézmosást. "A maszkok önmagukban nem tudnak megvédeni a Covid-19-fertőzéstől" - hangsúlyozta.



A WHO főigazgatója kiemelte, hogy a fertőzötteket továbbra is következetesen el kell különíteni, a kapcsolatokat fel kell tárni, a fertőzésgyanús személyeket pedig tesztelni kell. "Minden ország számára ez a legjobb védekezés a Covid-19 ellen" - tette hozzá.



Világszerte eddig mintegy 6,6 millió ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, akik közül 390 ezren hunytak el a kórban.



A WHO legutóbbi, áprilisi ajánlásában még nem javasolta a szájmaszkok tömeges viselését.