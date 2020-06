Erőszak

Felgyújtottak egy rendőrt a tüntetők Mexikóban - videó

Az amerikai és európai eseményekhez hasonlóan Mexikóban is tüntettek a rendőrségi brutalitás ellen, miután egy rendőri intézkedés során meghalt Giovanni Lopez. A hírek szerint a férfi nem viselt szájmaszkot az előírásoknak megfelelően, a rendőrök pedig bántalmazták, amibe később bele is halt. A három rendőrt azóta őrizetbe vették.



Az ország második legnagyobb városában, Guadalajarában hatalmas demonstráció kezdődött, még Salma Hayek is kiállt a meggyilkolt férfi mellett, de ahogy mindenhol máshol, itt is hamar elfajult a demonstráció.



A tüntetők házakat vertek szét, autókat gyújtottak fel, de még ez sem volt elég. Egy csapat tüntető kötekedni kezdett a motoros rendőrökkel, majd egy férfi kiugrott a tömegből, gázolajat locsolt egy intézkedő tisztre, majd motorjával együtt felgyújtotta. És még azután is ment az erőszak, hogy a férfi lángokban fetrengett a földön.