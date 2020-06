Bűncselekmény

A Vatikán őrizetbe vett egy brókert a londoni ingatlanbotrány miatt

Több millió eurós csalás vádjával Vatikán Állam ügyésze elrendelte Gianluigi Torzi bróker őrizetbe vételét, akit a vatikáni börtönbe kísértek - jelentette be a szentszéki sajtóközpont a londoni ingatlanbotrányként ismert ügy újabb fejleményét péntek este.



A néhány soros szentszéki közlemény szerint Gianluigi Torzit meghallgatásra szólították a Vatikánba, amelynek végén az üggyel foglalkozó vatikáni ügyész elrendelte az őrizetbe vételét. A brókert a vatikáni biztonsági szolgálat emberei a pápai állam bírósága melletti börtönépület egyik cellájába kísérték. Torzit zsarolással, sikkasztással, többszörös csalással és pénzmosással gyanúsítják. A vatikáni büntetőjog értelmében 12 évig terjedő büntetést kockáztat.



Gianluigi Torzi neve a Vatikán londoni ingatlanbotránya miatt vált ismertté. A több, különböző európai országban bejegyzett céggel bíró olasz vállalkozó közvetítőként lépett fel a londoni Chelsea-negyedben található épület megvásárlása során.



A Slone Avenue utcában lévő épületet, amely korábban a Harrods üzletlánchoz tartozott, a szentszék befektetésként kívánta megvásárolni. Ez nem jelent újdonságot, a pápai állam több ingatlannal rendelkezik nem csak Rómában és Olaszországban, hanem külföldön is.



A tranzakciót a szentszéki államtitkárság egy másik olasz vállalkozó, Raffaele Mincione befektetési alapján keresztül akarta véghezvinni, de az ebbe befizetett - az olasz sajtó számításai szerint - 18 millió euró elveszett. A Vatikán ezt követően Gianluigi Torzit bízta meg az ingatlanvásárlással, a bróker azonban saját nevére íratta az épületet birtokló cég részvényeit, majd ezekért cserébe a Vatikánt zsarolta. Az eredetileg több mint 90 millió euróra becsült londoni ingatlanon a Vatikán legalább ötven millió eurót veszített, más számítások szerint a veszteség meghaladja a 350 milliót.



A 2016-tól dagadó botrány tavaly októberben került nyilvánosságra, amikor a vatikáni ügyészség a szentszéki államtitkárságon házkutatást tartott, és öt vatikáni dolgozót kitiltott a pápai állam területéről. Köztük szerepelt Alberto Perlasca, a szentszéki államtitkárság adminisztratív ügyekkel foglalkozó első szekciójának irodavezetője, valamint Tommaso di Ruzzi, a vatikáni pénzügyi információs hatóság (Aif) igazgatója is.

A szentszéki államtitkárság első szekciója évi 700 millió euróval gazdálkodik, amelynek része az úgynevezett Péter-fillérekből származó évi 50 milliós bevétel. A Péter-filléreket a világ minden részéből érkező adományok képezik, amelyeket a Vatikán karitatív és missziós célokra hivatott felhasználni. A londoni ingatlanvásárlás kezdetén Angelo Becciu vezette a szentszéki államtitkárság illetékes hivatalát, ahonnan 2018-ban távozott. Az azóta bíborossá kinevezett Becciu korábban elutasította és "sárdobálásnak" nevezte a vádakat, miszerint a szentszéki államtitkárság a "szegények pénzét" veszítette el. A szentszéki államtitkárságot vezető Pietro Parolin bíboros októberben azonban "homályosnak" nevezte a londoni ingatlanügyet.