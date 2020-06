Koronavírus

Világszerte négyszázezer közelében a halálos áldozatok száma

Világszerte 6 734 591 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 394 887, a gyógyultaké pedig 2 746 332 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.



Egy nappal korábban a fertőzöttek száma 6 639 228 volt, a halálos áldozatoké pedig 391 261.



Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A fertőzés 188 országban van jelen.



A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol 1 897 838 a fertőzöttek száma, 109 143-an haltak meg, és 491 706-an meggyógyultak.



Brazíliában továbbra is 614 941 fertőzöttről, 34 021 halálos áldozatról és 254 963 gyógyultról tudni.



Oroszországban 449 256-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 5520, a gyógyultaké 212 237.



Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 284 734 volt, 40 344-en haltak meg a betegségben, és 1228-an gyógyultak ki belőle.



Spanyolországban 240 978 fertőzöttet, 27 134 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.



Indiában felívelőben a járványgörbe: 236 184 fertőzöttet, 6649 halálos áldozatot és 113 233 gyógyultat jegyeztek fel.



Olaszországban a fertőzöttek száma 234 531, a halálos áldozatoké 33 774, és 163 781-en gyógyultak fel a Covid-19-ből.



Franciaországban 190 180 fertőzöttről, 29 114 halálos áldozatról és 70 622 gyógyultról tudni.



Peruban 187 400 fertőzöttet, 5162 halálos áldozatot és 79 214 gyógyultat regisztráltak.



Németországban 184 924 a fertőzöttek száma, 8658 a halottaké, és 168 480-an meggyógyultak.



Törökországban 168 340 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4648, a gyógyultaké 133 400.



Iránban 167 156 fertőzöttről, 8134 halálesetről és 129 741 gyógyultról tudni.



Chilében 122 499 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1448, a gyógyultaké 99 358.



Mexikóban 110 026 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 13 170-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 77 841.



Kanadában 95 947 fertőzöttet, 7778 halálos áldozatot és 53 047 gyógyultat tartottak számon.



Szaúd-Arábiából 95 748 fertőzöttet, 642 halálesetet és 70 616 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.



Pakisztánban változatlanul 89 249 a regisztrált fertőzöttek száma, 1838 a halottaké és 31 198 a meggyógyultaké.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 177 esetet tartottak nyilván szombat reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 420 felépültet.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.