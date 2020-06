Amerikai tüntetések

Steve McQueen a cannes-i válogatásba bekerült filmjeit George Floyd emlékének ajánlotta

Steve McQueen, az Oscar-díjas 12 év rabszolgaság brit rendezője George Floyd emlékének szentelte a cannes-i filmfesztivál programjába beválogatott két új alkotását.



A cannes-i filmfesztivál szervezői szerdán hirdették ki a hivatalos versenyprogramot, bár a nemzetközi filmmustrát idén nem tudják megrendezni a szokásos formában a koronavírus-járvány miatt. Steve McQueennek két filmje, a Lovers Rock és a Mangrove is bekerült a Cannes 2020 címmel készített, 56 produkcióból álló válogatásba.



McQueen közleményében úgy fogalmazott, hogy filmjeit George Floydnak és minden meggyilkolt fekete embernek dedikálja, akár az Egyesült Államokban, akár Nagy-Britanniában, akár máshol éltek. A Lovers Rock és a Mangrove a BBC által rendelt öt filmből álló Small Axe-antológiába készült.



A Variety.com tudósítása szerint szerdán a Star Wars-sztár, John Boyega is felszólalt a rendőri erőszak áldozatává vált George Floyd halála miatt Amerika-szerte ismét fellángoló Black Lives Matter-mozgalom egy tüntetésén a londoni Hyde Parkban. Boyega is szerepelt a Small Axe-antológia egy filmjében. Az antológia a hatvanas évektől a nyolcvanas évek közepéig a londoni afrikai-karibi fekete közösség életét dolgozza fel. A cím, Small Axe (Kis fejsze) egy afrikai mondásra utal: "Ha te egy nagy fa vagy, mi vagyunk a kis fejsze".



Bár a BBC eredetileg öt egyórás epizódot rendelt, a sorozat részeit végül játékfilm hosszúságúra bővítették, így nevezni lehetett azokat a cannes-i filmfesztiválra. A sorozat darabjait még idén levetíti a BBC One, és elérhetők lesznek az angol iPlayer szolgáltatással is.



A Mangrove című film fekete aktivisták történetével foglalkozik. A Mangrove étterem a londoni fekete közösség gyülekezőhelye volt, ahol rendszeresen razziázott a rendőrség. Az emiatt szervezett tiltakozó felvonuláson a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, sok demonstrálót letartóztattak, és kilencük ellen vádat emeltek. A film az 1970-ben az Old Baileyben megrendezett tárgyalásukat is bemutatja. A forgatókönyvet McQueen és Alastair Siddons jegyzi.



A nyolcvanas években játszódó Lovers Rock viszont kitalált történet, szerelemről és zenéről szól. Forgatókönyvét a rendező mellett Courttia Newland írta.



A cannes-i válogatásba került filmek egy részét más fesztiválokon, egyebek mellett a dél-koreai Puszanban, New Yorkban és Torontóban vetítik majd, és továbbra is tárgyalások folynak az együttműködésről a velencei filmfesztivállal.