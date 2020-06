Koronavírus

Belgium két tartományában már nem kezelnek fertőzött beteget intenzív osztályokon

Belgium két tartományában már nem kezelnek koronavírussal fertőzött beteget intenzív osztályokon - írta csütörtökön a helyi sajtó.



Az országban szerdáról csütörtökre az intenzív ápolásban részesülők száma mintegy 30 fővel csökkent, 143-ra, azonban a flamand és a brüsszeli régióban még mindig magas az életveszélyes állapotban lévő betegek aránya az egészségügyi intézményekben.



A kórházi felvételek száma is egyre csökken: a héten átlagosan napi 28 új pácienst regisztráltak, ez 20-szor kevesebb, mint két hónappal ezelőtt volt. A szakértők szerint a több hete érvényben lévő korlátozásenyhítések "nem lendítették negatív irányba a járványügyi mutatókat, mivel a fertőzések száma tendenciózusan csökken".



A vírus melegágya Belgiumban továbbra is a flamand régió. Szerdáról csütörtökre 28-an lettek a Covid-19 betegség áldozatai, a halálesetek száma országos szinten átlépte a 9500-at.



A szomszédos Hollandiában 209 új fertőzöttet azonosítottak 24 óra leforgása alatt. A viszonylag magas szám a helyi sajtó szerint annak a következménye, hogy az országban június eleje óta kiterjesztették a szűrést. Szerdáról csütörtökre 8394 tesztet végeztek el, ez eddig a legmagasabb egy nap alatt elvégzett tesztszám a vírus ottani megjelenése óta.



A járvány további 13 ember életét követelte, a halálos áldozatok száma kis híján 6000 a 17,5 millió lakost számláló Hollandiában.



Luxemburgban a legfrissebb statisztikák szerint 4 új fertőzöttet azonosítottak, de a járvánnyal kapcsolatos új halálesetről most sem érkezett hír.