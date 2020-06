Koronavírus-járvány

Észak-Macedóniában ismét kijárási tilalmat vezettek be

A napi új fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt Észak-Macedóniában teljes kijárási tilalmat vezettek be azokon a területeken, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, Szerbia viszont tovább enyhít, az ideiglenes járványkórházakat is bezáratta.



Szerbiában szerdáról csütörtökre 11 454-ről 11 523-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A járványügyi szakemberek szerint itt az ideje az összes korlátozás feloldásának, mert szerintük a szerbiai állampolgárok felelősségteljesen viselkedtek, nincs szükség további tiltásokra. Bezárták a belgrádi, az újvidéki és a nisi vásárcsarnokban kialakított ideiglenes járványkórházakat is.



Koszovóban egy nap alatt 1123-ról 1142-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány tartamával azonos hosszúságú ideje tartó belpolitikai válság megoldódott talán szerdán, amikor a parlament megszavazta az új kormányt, amely hatékonyabban tud fellépni a járvány és a Szerbiával fenntartott kapcsolat kezelésében is.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 101-gyel, 2391-ről 2492-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány kitörése óta még soha nem regisztráltak egy nap alatt ilyen sok esetet a nyugat-balkáni országban, ezért a kormány úgy döntött, hogy csütörtöktől újra kijárási tilalmat vezet be. Csütörtök 21 órától hétfő reggel 5 óráig teljes kijárási tilalom lesz érvényben az ország azon részein, ahol a legtöbb új fertőzöttet regisztrálták, egyebek mellett a fővárosban is. Az ország más városaiban a kijárási tilalom minden nap 16 és másnap 5 óra között tart.



Bosznia-Hercegovinában csütörtökre 2535-ről 2551-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek szám. Egy hónapig tartó vita után az ország vezetőinek sikerült megállapodniuk abban, hogyan osszák el egymás közt a Nemzetközi Valutaalaptól kapott 330 millió eurós támogatást, amelyet a koronavírus-járvány kezelésére kell fordítani, így jelentős összegekkel segíthetők a járvány által leginkább sújtott gazdasági ágazatok.



Montenegróban egy hónapja nem regisztráltak új esetet, a járványhelyzetet is megszüntették, három hónapos szünet után csütörtöktől az óvodák és bölcsődék is újra működnek.