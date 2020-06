Késes támadás egy dél-kínai általános iskolában - videó

Késes támadás történt egy dél-kínai általános iskolában csütörtök reggel, mintegy negyven embert sebesített meg a támadó, köztük tanulókat és az iskola dolgozóit - írta a China Daily című kínai pártlap.



A Kína déli részén található Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen működő általános iskolában egy biztonsági őr kezdett ámokfutásba a lap szerint.



A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna információi szerint a sebesültek közül hárman súlyos állapotban vannak. A támadót a rendőrség elfogta.



Kína túlnyomó részén a héten kezdődött meg ismét a tanítás az iskolákban, miután a koronavírus-járvány idején az oktatás az interneten zajlott.



Az elmúlt években több esetben váltak támadások célpontjává Kínában az óvodák és általános iskolák. 2019 novemberében a Kína délnyugati részén fekvő Jünnan tartományban egy férfi maró anyaggal fújt le gyerekeket, több mint ötvenen égési sérüléseket szenvedtek. Szeptemberben egy 40 éves férfit őrizetbe vettek, miután a közép-kínai Hupej tartományban késsel támadt egy általános iskola diákjaira, nyolc gyerek halálát okozva, további kettőt megsebesítve. Tavaly április elején pedig a szintén közép-kínai Honan tartományban tartóztattak le egy óvónőt, aki a gyanú szerint mérget kevert a gyerekek kásájába, 23 gyerek szorult kórházi ellátásra.

