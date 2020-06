Koronavírus

Törökországban továbbra is lassan ereszkedik a járványgörbe

Törökországban szerdán az előző napi 786 után ismét 800 feletti értékkel, 867-tel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzéses eseteinek a száma - derült ki a Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott táblázatból, amely szerint így a regisztrált fertőzöttek száma 166 ezer 422-re nőtt.



A járvány volumene április 11-én érte el csúcspontját, akkor 5138 embernél diagnosztizálták a vírust. A mutató május 2-án esett 2000, május 20-án pedig 1000 alá, hétfőn 827-en, kedden 786-on állt.



A kis-ázsiai országban az elmúlt napban 24-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, és ezzel a halálos áldozatok száma 4609-re emelkedett. Az elhalálozások üteme az április 19-ei 127-es érték óta szintén lassan mérséklődik. A hétfői adat 23, a keddi 22 volt.



Az intenzív ápolásra, valamint a gépi lélegeztetésre szoruló betegek száma ugyanakkor szerdán is tovább csökkent, az előbbi 633-ról 612-re, az utóbbi 271-ről 261-re. A gyógyultak száma 931-gyel 130 ezer 852-re nőtt, ők teszik ki tehát az összes eset mintegy 78,5 százalékát. A 83 milliós országban a hatóságok eddig közel 2,16 millió vírustesztet végeztek el.



Koca előzőleg, az egészségügyi tárca által létrehozott tudományos tanács szerdai értekezletét követő ankarai sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a török kormányzat a jelen körülmények között nem számít második járványhullámra. A tárcavezető mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy ha a lakosság nem alkalmazza az óvintézkedéseket, köztük a maszkviselést és a másfél méteres távolság betartást, "akkor visszatérünk a (járvány) legelejére".



Törökország május 4-től lépett át a védekezés második fázisába, amely az "ellenőrzött társadalmi élet" nevet viseli. A lazítások keretében nyitva tartanak a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, valamint a borbélyok, a fodrászatok és a szépségszalonok, továbbá megnyílt a belföldi személyforgalom előtt az összes korábban lezárt tartomány.



Hétfőtől bizonyos feltételekkel már újranyithattak egyebek mellett az éttermek, a kávézók, a múzeumok, a könyvtárak, az óvodák, a sportlétesítmények és a strandok is. Bár korlátozott mértékben, de június 1-jén újraindult a belföldi légi közlekedés, amelynek igénybe vételéhez - hasonlóan a többi távolsági eszközhöz - az egészségügyi minisztérium Hayat Eve Sigar (Megfér otthon az élet) nevű mobilalkalmazásán keresztül kért egészségügyi igazolás szükséges.



A legújabb rendelkezések szerint a 65 évnél idősebbek csak a hét egy adott napján mozdulhatnak ki otthonukból, miközben a 18 éven aluliak immár hetente két alkalommal is sétát tehetnek lakhelyük közelében.