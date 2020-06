Koronavírus

Belgiumban június 8-tól újra kinyitnak a vendéglátóhelyek, és június 15-től feloldják a határzárakat

Belgiumban a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítésének harmadik szakaszában, június 8-tól újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek, és a határzárakat is feloldják június 15-től - jelentette be a belga kormány biztonsági tanácsa szerdán Brüsszelben.



A döntés értelmében hétfőtől a kávézók, bárok, éttermek - az érvényben lévő távolságtartási szabályok betartásával - fogadhatnak vendégeket egészen éjjeli 1 óráig, viszont az éjszakai szórakozóhelyek csak augusztus végétől nyithatnak ki, és ugyancsak a nyár végén kerülhet sor nagyobb létszámú rendezvények megtartására. A biztonsági tanács által előírt szabályok szerint társas események legfeljebb 10 fő részvételével engedélyezettek. A mozik, színházak és kulturális szolgáltatásokat nyújtó más létesítmények július elsejétől nyithatják meg újra kapukait, de közönségük létszáma nem lehet több 200 főnél.



Sophie Wilmes miniszterelnök sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a járványügyi helyzet jobb, mint amire számítottak, de a "vírus még jelen van, és a járvány még követelhet áldozatokat, ha az emberek nem tartják be az előírt társadalmi távolságtartási szabályokat".



A belga lapok szerdán arról tájékoztattak, hogy járványmutatók kedvezőek, az új fertőzések és új kórházi felvételek száma napról napra csökken. A járvány csúcspontja óta szerdán volt először az áldozatok száma húsz alatt.



A szomszédos Hollandiában a sajtó arról írt, hogy a járvánnyal összefüggésben intenzív osztályon kezelt betegek száma jelentősen csökkent az utóbbi napokban. Keddről szerdára 38 beteg hagyhatta el az intenzív kórházi részleget, ami rekordszintű visszaesést jelez.



Ernst Kuipers, a holland ápolók szövetségének elnöke úgy nyilatkozott, hogy kórházban kezelt betegek összlétszáma kétharmadával csökkent májuk eleje óta, és a kapacitáshiány miatt Németországban ápolt betegek is meggyógyultak a járvány okozta betegségből.



Az országban egy nap alatt 86 új fertőzöttet azonosítottak, és 10 emberhalt meg a kórban. Június elseje óta kiterjesztették a tesztelést Hollandiában, két nap alatt közel 10 ezer szűrést hajtottak végre.



Luxemburgban az egészségügyi minisztérium szerdai statisztikái szerint kedd óta nem volt sem új haláleset, sem újabb megfertőződés a koronavírustól.