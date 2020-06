Koronavírus

Csehország és Szlovákia megnyitják egymás között államhatáraikat

A cseh, illetve a szlovák állampolgárok számára a szomszédos országba való utazás "teljes mértékben visszatér a járvány előtti időbe, keretekbe". 2020.06.03 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehország és Szlovákia szerda éjféltől kezdve teljes mértékben megnyitják határaikat a két szomszédos ország állampolgárai előtt - jelentette be Igor Matovic szlovák miniszterelnök szerdán Prágában a hivatalos tárgyalások kezdete előtt.



"Ahogy egy jó vendéghez illik, hoztam egy ajándékot. Éjféltől kezdve felújítjuk Csehszlovákiát, megnyitjuk egymás állampolgárai előtt határainkat, és lehetővé tesszük a kölcsönös utazást" - mondta a szlovák kormányfő, miután Andrej Babis cseh kormányfő meghívására szerda délelőtt egynapos hivatalos látogatásra megérkezett Prágába. Megjegyezte, hogy a határok kölcsönös megnyitásáról két napja egyeztek meg a miniszterelnökök.



Andrej Babis azt mondta, hogy éjféltől kezdve a cseh, illetve a szlovák állampolgárok számára a szomszédos országba való utazás "teljes mértékben visszatér a járvány előtti időbe, keretekbe". A jelenlegi szabályozás szerint a csehek és a szlovákok mindössze 48 órára látogathatnak el szabadon a másik országba.



A cseh kormány hétfőn döntött arról, hogy a cseh állampolgárok június 15-től kezdve szabadon utazhatnak az összes európai országba. Negatív koronavírustesztet csak Nagy-Britanniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Ellenkező esetben az érintettre kéthetes házi karantén vár.



Andrej Babis a találkozó utáni sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Magyarországgal is folynak a tárgyalások a mielőbbi kölcsönös határnyitásra. "Valószínűsíthető, hogy a kölcsönös határnyitásra Magyarországgal is korábban kerülhet sor" - jegyezte meg a cseh kormányfő.



Csehszlovákia, a közös állam megszűnte után hagyománnyá vált, hogy az új cseh, illetve szlovák miniszterelnök és más vezető politikusok első hivatalos útja Pozsonyba vagy Prágába vezet. Matovicot márciusban iktatták be tisztségébe, de első külföldi útjára a koronavírus-járvány miatt csak megkésve kerülhetett sor.



Babis és Matovic a találkozón tájékoztatták egymást a járvány elleni küzdelemről, és véleményt cseréltek egyebek között a cseh-szlovák kapcsolatokról, az Európai Unió új költségvetési időszakának tervezetéről és a visegrádi együttműködésről is.



Mindkét politikus megerősítette: a négy visegrádi ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) június 11-én a dél-morvaországi Lednicébe tervezett kormányfői találkozójának egyik legfőbb témája az Európai Unió gazdasági helyreállítási csomagjával kapcsolatos álláspontok egyeztetése lesz.



Babis kérdésre válaszolva elismerte, hogy nem ért egyet azzal a kulccsal, amely alapján Brüsszel a helyreállítási csomag pénzeit tervezi elosztani. "Nem vagyok egyedül ezzel az állásponttal" - szögezte le.



"Szlovákia számára kedvezőbb a tervezet. Ugyanakkor értjük Csehország és Magyarország aggályait is, ezért egyetértünk a lednicei egyeztetéssel" - tette hozzá Igor Matovic.



A szlovák miniszterelnököt délután fogadja Milos Zeman cseh államfő, és találkozik a cseh parlament két kamarájának elnökeivel is.