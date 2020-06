Amerikai tüntetések

New York kormányzója a rendőrséget okolja, mert nem vetett véget az erőszaknak

Keddi sajtótájékoztatóján New York kormányzója, Andrew Cuomo a rendőrséget okolta, mert nem vetett véget az amerikai nagyvárost a rendőri brutalitás és a rasszizmus elleni tüntetések mentén sújtó erőszaknak. Először fordult elő, hogy Cuomo különbséget tett a tüntetők, illetve az erőszakosan fellépők és fosztogatók között.



A kormányzó "jobb munkára" szólította fel New York rendőrségét, leszögezve, hogy véleménye szerint keddre virradóra a rendőrök nem léptek fel hatékonyan a fosztogatók és általában a vandálok ellen. "Csalódott és dühös vagyok azért, ami az éjszaka történt. Ezek a fosztogatók, a bűnözők mindenkinek ártanak" - hangoztatta.



Cuomo leszögezte: "a protestálókat meg kell különböztetni a fosztogatóktól". Közölte, hogy New York városában meghosszabbítják a kijárási tilalmat, segítve ezzel a rendfenntartó erők munkáját. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy "a kijárási tilalom nem a protestálóknak szól, nem a tüntetőket zaklatják ezzel".



A demokrata párti politikus kifejtette, hogy ezekben a napokban több probléma összemosódik: a koronavírus-járvány, a békés tüntetések sora és a fosztogatások. Szerinte azonban el kell választani egymástól ezeket az ügyeket, és mindegyik külön választ illetve intézkedéseket igényel.



A békés tüntetőket Cuomo a támogatásáról biztosította. Mint fogalmazott: ezek az emberek "jobb Amerikát akarnak".



New York város rendőrségének vezetője, Dermot Shea bejelentette, hogy a rendőrség biztosítani fogja, hogy "ne bűnözők uralják a várost". Bill de Blasio, a város polgármestere pedig - utalva a keddre virradóra a rendőrök ellen elkövetett támadásokra - azt hangsúlyozta, hogy "bárki, aki rendőrre támad, mindannyiunk ellen intéz támadást". Hozzáfűzte: "ez elfogadhatatlan és teljes erőnkkel küzdeni fogunk ellene". A metropoliszban egyébként az éjjel 700 erőszakos tüntetőt tartóztattak le.

A szövetségi fővárosban, Washingtonban, a városi rendőrség vezetője, Peter Newsham közölte: a keddre virradó éjjel több mint 300 tüntetőt vettek őrizetbe a kijárási tilalom megsértése, fosztogatás és betörés miatt. Muriel Bowser, Washington polgármestere bejelentette, hogy a városban kedden is érvényben marad a kijárási tilalom.



Wiliam Barr igazságügyi miniszter közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: "jelentős előrehaladás történt a szövetségi főváros rendjének helyreállításában". A tárcavezető azt ígérte, hogy még több erőforrást biztosítanak a rendfenntartó erők számára az erőszak elleni küzdelemhez mind Washingtonban, mind a környékén. "A kormányzat legalapvetőbb feladata, hogy biztonságot teremtsen az embereknek az életükhöz és jogaik gyakorlásához, s mi ennek a felelősségünknek a nemzet fővárosában eleget is fogunk tenni" - olvasható a közleményben.



Joseph Lengyel, a Nemzeti Gárda országos vezetője keddi sajtótájékoztatóján közölte: 29 tagállamban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban a gárda összesen 18 ezer tagját mozgósították, s várhatóan még többeket irányítanak majd az erőszakos tüntetők megfékezésére. Lengyel hozzáfűzte, hogy a gárda több mint 42 ezer tagja a koronavírus-járvány elleni küzdelemben segédkezik.



Közben több hollywoodi színész és énekes is tiltakozott részben a rendőri erőszak, részben a tüntetéseken megnyilvánuló erőszak, részben pedig Donald Trump amerikai elnök politikája ellen. A rendőri erőszak ellen tiltakozók között van például Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger, John Cusack vagy Jennifer Lopez. Katherine Heigl színésznő arról írt az egyik közösségi portálon, hogy reményei szerint az örökbe fogadott kislánya, aki afroamerikai, már egy fajgyűlölettől mentes világban él majd. Taylor Swift és George Clooney Donald Trumpot bírálta.



Az Egyesült Államokban amiatt zajlanak országos megmozdulások a rasszizmus és a rendőri erőszak ellen, hogy a múlt héten egy durva rendőri intézkedés során életét vesztette egy afroamerikai férfi. A tüntetések azonban több helyütt - köztük New Yorkban - erőszakba és fosztogatásokba torkolltak.