George Floyd

Floridai seriff: a magánházakba betörő fosztogatókat le szabad lőni

Floridában is erőszakos tüntetők keveredtek ugyanis a békés demonstrálók közé, akik a durva rendőri intézkedésbe Minneapolisban belehalt afroamerikai George Floyd miatt mentek utcára. 2020.06.03 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magánházakba betörő fosztogatókat le lehet lőni - fogalmazott Grady Judd, egy közép-floridai megye seriffje a WFLA tampai televízió tudósítása szerint.



Judd seriff mondatai a televíziós tudósítás szerint kétféleképpen is értelmezhetők: figyelmeztetésként az esetlegesen fosztogatásra készülőknek és buzdításként a fegyvertulajdonos lakosoknak. Floridában is erőszakos tüntetők keveredtek ugyanis a békés demonstrálók közé, akik a durva rendőri intézkedésbe Minneapolisban belehalt afroamerikai George Floyd miatt mentek utcára.



"Polk megyében az emberek szeretik a fegyvereket, és vannak is fegyvereik" - mondta Judd a WFLA híradójának, az erőszakos tüntetőknek és fosztogatóknak pedig azt tanácsolta, hogy "ha kedves az életük, akkor nem Polk megyében kellene garázdálkodniuk."



Az NBC televízió Philadelphiából azt jelentette, hogy egy fegyverbolt tulajdonosa agyonlőtte a boltjába betolakodó egyik fosztogatót. Az incidens kedden történt, miközben a pennsylvaniai városban folytatódtak a Floyd melletti rokonszenvtüntetések és erőszakos megmozdulások. A bolt 67 éves tulajdonosa észlelte, hogy három vagy négy férfi feszegeti az ajtót. Amikor azután a betörők megjelentek az emeleten, már csőre töltött puskával várta őket, és egyiküket agyonlőtte.



Scott Smalls főfelügyelő elmondása szerint az egyik betörő kézifegyvert fordított a boltos felé, aki önvédelemből lőtt.



Philadelphiában a George Floyd melletti tüntetésekkel párhuzamosan rohamosan megszaporodtak a fosztogatások, betörések, gyújtogatások és általában a vandál cselekedetek.