Koronavírus-járvány

Brazíliában gyakorlatilag már feltartóztathatatlan a koronavírus

A latin-amerikai országok közül Brazíliában a legrosszabb a helyzet a koronavírus-járvány szempontjából – mondta az InfoRádióban Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem habitált egyetemi docense, Latin-Amerika kutató.



Latin-Amerika-szerte május közepe óta tombol a koronavírus, a leginkább kitett ország Brazília lehet, ahol nem mutat azóta javuló tendenciát a járványhelyzet. Ráadásul ennek kezelésére a megoldási lehetőségek rendkívül összetettek, ha egyáltalán vannak, különösen a jelenlegi politikai viszonyokat figyelembe véve – fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Sándor Gyula habitált egyetemi docens.



A szakember a legnagyobb problémát a felsővezetői hozzáállásában látja, miután – szavai szerint – Jair Bolsonaro brazil elnök még Donald Trumpnál is erősebben állt ellen mindenféle, a gazdaságra káros lépésnek, és a társadalmi távolságtartásra, maszkhasználatra, vagy akár csak a félig-meddig önkéntes otthoni karanténra sem tekintett megoldásként, így azokat nem propagálta. Sőt, a maszkviselésről, hasonlóképp, mint észak-amerikai kollégája, ő is lemondott, miközben nagygyűlésekre jár, ölelgeti a részvevőket, mindenkivel kezet fog, ezáltal nem jár elöl jó példával.



A Corvinus Egyetem docense arra is emlékeztetett, mindeközben komoly belső csatározásokra is sor került Brazíliában azzal kapcsolatban, hogy kinek is van joga voltaképp bevezetni bizonyos korlátozó intézkedéseket, vagy akár kötelező otthonmaradást elrendelnie. Ebben az alkotmánybíróságig kellett elmenni, mire döntés született, kimondva, hogy az elnök bizonyos rendeleteit felülírhatják a kormányzók, amennyiben az egyes térségekben speciális szabályokra lenne szükség.



Emiatt az egész országban, mire elkezdődött volna, akárcsak regionális szinten bizonyos korlátozások bevezetése, már annyira elterjedt a vírus – gyakorlatilag az Amazonas térségétől a nagyvárosokig, a szegénynegyedeken át a gazdagokig –, hogy nem igazán lehet már feltartóztatni – fogalmazott Nagy Sándor Gyula. Véleménye szerint nagyon úgy fest, Brazília egészén át fog söpörni a betegség minden akadály nélkül, amit jól szemléltet, hogy rekordot döntött a fertőzöttek száma.