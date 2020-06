Járvány

WHO: nincs bizonyíték a koronavírus gyengülésére

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői és számos más tudós szerint nincs bizonyíték arra, hogy legyengült a koronavírus, amint azt egy tekintélyes olasz orvos vasárnap állította.



A WHO hétfőn hívta fel a figyelmet arra, hogy Alberto Zangrillo derűlátó megnyilatkozásának nincs tudományos alapja. A milánói San Raffaele Kórház intenzív osztályának vezetője az olasz köztévében jelentette ki, hogy a járvány klinikailag már véget ért Olaszországban, és hogy a vírus veszít erejéből.



A WHO szakértői - és több más kutató - azonban ezt kétli, mondván semmilyen laboratóriumi adat nem igazolja, hogy a vírus lényegesen megváltozott volna. Zangrillo Olaszországban közismert, mivel ő Silvio Berlusconi volt miniszterelnök orvosa is, aki a koronavírus által leginkább sújtott Lombardia északi részén dolgozik.