Felháborítónak nevezte a Fehér Ház közelében álló Kosciuszko-emlékmű megrongálását a lengyel nagykövet

Felháborítónak nevezte Lengyelország washingtoni lengyel nagykövete azt, hogy az afroamerikai George Floyd halála nyomán kirobbant tüntetések résztvevői a lengyel és az amerikai szabadságharcok hőse, Tadeusz Kosciuszko emlékművét is megrongálták hétfőre virradóra a Fehér Ház előtt.



"Felháborítónak és botrányosnak találom, hogy Tadeusz Kosciuszko washingtoni emlékműve rongálás célpontja lett" - írta Piotr Wilczek a Twitteren. Felidézve, hogy Kosciuszko a 18. század második felében Lengyelország és az Egyesült Államok szabadságáért harcolt, és a nagykövet arra kérte az amerikai hatóságokat, hogy az emlékművet minél hamarabb hozzák rendbe az eredeti állapotba.



A lengyel közszolgálati rádió amerikai tudósítója, Marek Walkuski hétfőre virradóan azt kérdezte a Kosciuszko-emlékműnél összegyűlt emberektől, miért lett az emlékmű a rongálások célja. A videofelvételen szereplő afroamerikai férfiak nem tudtak konkrét okot megmondani, nem is tudták, kit örökít meg a szobor.



Egyikük úgy látta: az emberek "haragjukat, frusztrációjukat akarták kifejezni". A másik megszólaló szerint a lengyeleknek nem kell megsértődniük a történtek miatt, hiszen "az emberek haragjukban mindenhol rongáltak".



Az Antoni Popiel lengyel szobrász műhelyében készült, a Történelmi Emlékhelyek Nemzeti Listáján (National Register of Historic Places) szerepelő Kosciuszko-emlékművet 1910-ben avatta fel William Taft akkori amerikai elnök a Fehér Ház előtti Lafayette téren.

I am disgusted and appalled by the acts of vandalism committed against the statue of Thaddeus Ko?ciuszko in DC, a hero who fought for the independence of both the US and Poland. I implore @WhiteHouse & @NatlParkService to quickly restore the statue to its original state. https://t.co/5VuB33svpp