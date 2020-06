Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államok kétmillió adag hidroxiklorokint küldött Brazíliának koronavírus-fertőzöttek gyógyítására a fertőzés megelőzésére - jelentette be a Fehér Ház vasárnap.



A szer jótékony hatása a koronavírus ellen ugyanakkor nemzetközileg vitatott.



Közleményében az amerikai elnöki hivatal hangsúlyozta: "az amerikai és a brazil nép szolidáris egymással a koronavírus elleni küzdelemben."



A közlemény szerint a gyógyszert az új típusú koronavírus okozta Covid-19 nevű betegségben szenvedők kezelése mellett "a vírusfertőzés megelőzésére" is alkalmazzák majd ápolók, orvosok és egészségügyi szakemberek körében.



A Fehér Ház jelezte egyúttal, hogy az Egyesült Államok és Brazília együttműködik majd a hidroxiklorokinnal kapcsolatos kutatásokban is annak feltárására, hogy ez a gyógyszer vajon mennyire hatékony és biztonságos a Covid-19 kezdeti stádiumának kezelésében, továbbá a vírusfertőzés megelőzésében.



A hidroxiklorokint a malária és egyes súlyos immunbetegségek - mint például a lupusz vagy a reumatoid artritisz - kezelésére használják. A koronavírus kezelésében játszott szerepe erősen vitatott. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kifejezetten nem tanácsolja az alkalmazását, és ugyanilyen ajánlást tett az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyelet (FDA) is.



Franciaországban a klinikai teszteken kívül múlt hét szerdától nem engedélyezett az eddig malária ellen használt hidroxiklorokin nevű gyógyszert a koronavírus okozta Covid-19 betegségben szenvedők kezelésére használni.



Mindezek ellenére jó néhány amerikai kórházban változatlanul használják a Covid-19-es betegek kezelésére. Maga Donald Trump amerikai elnök pár héten keresztül szintén szedett hidroxiklorokin tablettát, mint mondta, arra az esetre, hogy ha megfertőződne a koronavírussal, akkor enyhébb tünetekkel kelljen megbirkóznia.