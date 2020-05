Kamion gázolt a forrongó tömegbe Minneapolis-ban - videók

Nyerges vontató száguldott a minneapolis-i autópályán összegyűlt tömegbe.



A kamion az Interstate 35-ös úton haladt vasárnap 18 órakor, mikor a tömeghez érkezett. A forgalom mindegyik sávját blokkoló lázadók szinte szétröppentek, elsődleges adatok szerint közülük senki sem sérült meg. A sofőr nem így járt, a dühöngő tömeg azonnal kikapta a járműből és szinte a rendőrség mentette meg az életét, kórházba kellett szállítani.



A hatóságok szerint a sofőr motívumai nem voltak egyértelműek, de tettei szándékosnak tűntek.

Here is part of the incident with the truck driving through the protesters on the highway. pic.twitter.com/10d1zwBOtK