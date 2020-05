Erőszak

Felgyújtottak egy épületet a lázadók - gyerek is volt benn, a tűzoltókat nem engedték a lángokhoz - videók

Chief William C. Smith comments on a challenging situation during last night's protests in #RVA. You can watch the rest of this @CityRichmondVA press conference here: https://t.co/jvzqcaRA3i pic.twitter.com/LCHrIIAeM2 — Richmond Police (@RichmondPolice) May 31, 2020

A virginiai Richmond rendőrkapitánya elcsukló hangon adott sajtótájékoztatót a településen történt incidensről, amely során a lázadók felgyújtottak egy épületet és nem engedték a tűzoltó egységeket a lángokhoz, arra kényszerítve a hatóságokat, hogy erőszakkal lépjenek fel ellenük, hogy ki tudják menteni a lángoló épületben tartózkodó gyermeket.

Just a picture of the "peaceful" protest here in Richmond, VA. Courtesy of my living room window. Disgusting actions on the "protestors" part. pic.twitter.com/w3PsgXuVBY — Austin (@AustinDMarshall) May 30, 2020

A Richmondban zajló tüntetések szombatra erőszakossá váltak. A haragos tömeg már korántsem George Floyd mellett tüntettek, hanem eszetlenül romboltak és fosztogattak. Felrobbantottak rendőrségi járműveket, buszt, számos épületet felgyújtottak, az egyik volt közöttük a Broad utcai is, amelyben egy gyermek is tartózkodott - közölte az újságírókkal Will Smith.

Richmond gotta cop car on fire pic.twitter.com/qiKTdNxjkO — Moon Rock (@jack_polar) May 30, 2020

"Egyszerűen nem engedték a tűzoltókat a helyszínre, erőszakkal kellett utat biztosítani a felvonuló tűzoltó egységeknek" - mondta. Siettek, mivel ki kellett menteni a gyermeket az épületből. A rendőrfőnk elfogadhatatlannak tartja a történteket.

Many of the protests in Richmond have splintered off, but ~1 a.m., responders are still putting out at GRTC bus on fire near the intersection of Broad and Monroe. Police sprayed pepper spray to get people off the street. #RichmondVA pic.twitter.com/CJ5Ie2D6Dt — Kate Masters (@kamamasters) May 30, 2020