Koronavírus-járvány

Szlovéniában vasárnap adminisztratív értelemben is véget ér a járvány

Május 31-én Szlovéniában "adminisztratív értelemben" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.



A szlovén kormány még május közepén - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan is kihirdette a járvány végét, vasárnaptól ezt adminisztratív ételemben is megteszi. Ez annyit jelent, hogy hatályon kívül kerülnek azok a rendelkezések, amelyeket a járvány megfékezésére hozott a kabinet, és az élet visszatérhet a rendes kerékvágásba - írták a lapok.



Szlovénia március 12-én hirdetett járványhelyzetet. A Covid-19 megbetegedés terjedésének megakadályozására bevezetett szigorú korlátozásokat fokozatosan, április végén és május elején kezdte feloldani.



Milan Krek, a közegészségügyi intézet (NIJZ) igazgatója a sajtónak nyilatkozva úgy vélekedett: azt, hogy adminisztratív értelemben vége a járványnak, "úgy kell fogadni, mint egy álhírt".



"A vírus közöttünk van, egy második hullám pedig sokkal veszélyesebb lehet" - figyelmeztetett. Ezért továbbra is ajánlott betartani a társadalmi távolságtartás szabályait, ott ahol az lehetséges. Ahol nem, ott viseljenek maszkot, és mossanak gyakran kezet - tette hozzá.



A parlament péntek éjjel elfogadta a kormány harmadik gazdaságélénkítő csomagját is, amelyet Janez Jansa kormányfő korábban a járvány lecsengése utánra ígért.



Ennek kulcsfontosságú intézkedései támogatják a rövidített munkaidő bevezetését. Az állam az év végéig átvállalja a munkáltatóktól a csökkentett munkaidőn felüli bért és a közterhek 80 százalékát. Továbbá azok a vállalkozások, amelyek forgalma több mint 10 százalékkal csökkent 2019-hez képest, és ezért kényszerszabadságra kellett küldeniük alkalmazottaik egy részét, az állam még júniusra is átvállalja az otthon maradt dolgozók bérének 80 százalékát, és a munkáltató mentesül az adó- és járulékfizetés alól. Úgynevezett üdülési csekket is bevezetnek a belföldi turizmus fellendítésére: felnőttenként 200 euró (70 ezer forint), gyerekenként 50 euró (17,4 ezer forint) értékben, amelyet csak belföldi szálláshelyeken lehet majd felhasználni.

A szlovén parlament által elfogadott három gazdaságélénkítő csomag összértéke 6 milliárd euró (valamivel több, mint 2000 milliárd forint).



Szlovéniában az elmúlt két napban nem nőtt a fertőzöttek száma, és nem regisztráltak új halálesetet, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 1473, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma pedig 108 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 8-an vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában eggyel, 2246-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem hunyt el a Covid-19-betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 103 maradt. A diagnosztizált betegek közül 27-en vannak kórházban, közülük négyen lélegeztetőgépen.



A válságstáb további enyhítéseket jelentett be: engedélyezik zárt térben a 300 fős, nyitott térben pedig az 500 fős rendezvényeket. Szombattól pedig már szabadtéri sportversenyeket is lehet rendezni az országban, egyelőre azonban nézők nélkül.