Gyilkosság

Döbbenet: új szemszögből látszik, hogy nemcsak egy rendőr térdelt a meggyilkolt afroamerikai férfin

Új videó került elő, amely George Floyd halálos letartóztatását mutatja be más egészen más szemszögből. Látható, hogy egynél több rendőr térdelt az elhunyton.

Minneapolisban mindeközben tovább folytatódtak a tüntetések és az erőszakos megmozdulások, a nagyváros lángokban áll, a tüntetők péntekre virradóra felgyújtottak egy rendőrőrsöt is. A zavargások kiváltó oka, hogy hétfőn - mint ahogyan arról a ma.hu az elsők között beszámolt - egy fekete férfi meghalt a durva rendőri intézkedés után.



Az afroamerikai George Floydot egy igazoltatás során négy fehér rendőrtiszt a földre kényszerítette, mind lefogta, miközben egyikük rátérdelt a nyakára is. A férfi azt suttogta: "kérem, nem kapok levegőt", majd később, kórházba szállítás közben meghalt.



A minneapolisi rendőrség pénteken bejelentette: őrizetbe vették Derek Chauvint, azt a rendőrt, aki hétfőn este Floyd nyakára térdelt. A négy rendőrt egyébként még kedden elbocsátották az állásukból.







A hét elején a rendőri erőszak elleni és az igazságszolgáltatásért zajló tüntetések véres zavargásokká fajultak, melyek során üzleteket raboltak ki, lakóházakat gyújtottak fel, elharapódzott az erőszak városszerte. Noha Jacob Frey polgármester, Tim Walz kormányzó és Donald Trump amerikai elnök egyaránt az igazság teljes feltárását és a Floyd halálát okozó rendőrök felelősségre vonását ígérte.



Frey polgármester csütörtökön elrendelte a rendőrök kivonását a később fel is gyújtott rendőrőrsről, s míg kedden a rendfenntartó erők még könnygázgránátokkal próbálták oszlatni az erőszakos tömeget, csütörtökön a rendőrök már szinte láthatatlanok voltak a városban. Kommentátorok szerint az erőszak azóta megfékezhetetlennek tűnik.