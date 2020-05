Koronavírus-járvány

Franciaországban 109 gócpontot tártak fel a karantén feloldása óta

Franciaországban a nyolc hétig tartott általános karantén május 11-i fokozatos feloldásának kezdete óta 109 új gócpontot tártak fel az egészségügyi hatóságok, de egyikből sem terjedt tovább a járvány - jelezte péntek este a francia egészségügyi minisztérium.



"Nincs arra utaló jel, hogy a járvány új erőre kapott", amióta enyhültek a járványügyi korlátozások - hangsúlyozta a tárca.



A idősotthonokon és a szűk családi átfertőződéseken kívül feltárt 109 gócpont közül 104 az anyaországban, négy pedig a tengerentúli területeken található, s egyötödüknél a feltárást követően meg is szűnt a gócpont, miután két héten belül nem jelentkezett új eset.



A gócpontok 64 százalékában több mint öt fertőzött található.



Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy az új gócpontok feltárása önmagában nem rossz hír, miután arra utal, hogy a járványt ellenőrzés alatt tartják, és a fertőzötteket a korábbiaknál gyorsabban azonosítják.



A járvány kezdete óta 149 071 fertőzöttet regisztráltak.



A május 18-ával kezdődő héten 216 891 tesztet végeztek el a tervezett 700 ezer helyett, de ennek az az oka, hogy nincs több tüntetet produkáló ember. A tesztelteknek pedig alig 1,9 százaléka bizonyult fertőzöttnek, 4119 ember.



A tárca kiemelte: több mint hét hete a koronavírus terjedésének járványügyi mutatói csökkenőben vannak vagy pedig alacsony szinten stagnálnak az országban.



Franciaország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja, a Covid-19 fertőzés miatt több mint 28 714-en vesztették életüket, de a halottak száma az elmúlt egy héten a napi száz alá csökkent.



A kórházakban ugyanakkor péntek este még 14 695 fertőzöttet ápoltak, számuk 513-mal csökkent az elmúlt 24 órában, de a nap folyamán is történt még 255 új betegfelvétel. Lélegeztetőgépen 1361-en voltak péntek este, ami 68-cal kevesebb, mint 24 órával ezelőtt, és ötöde az április 9-i tetőzéskor kórházban ápolt 7200 súlyos betegnek. Az intenzív osztályokon ápoltaknak jelenleg harmada Covid-19 beteg.

Edouard Philippe miniszterelnök csütörtök este jelentette be, hogy miután a járvány nem kapott új erőre az általános karantén május 11-i fokozatos feloldásának kezdete óta, keddtől megkezdődhet a lazítások második fázisa a vendéglátóhelyek és a kulturális intézmények fokozatos megnyitásával.



Az Odoxa közvélemény-kutatóintézetnek a France Info hírrádióban és a Le Figaro című napilap honlapján péntek este közzétett reprezentatív felmérés szerint a franciák többsége támogatja a kormány intézkedéseit, amely két hónap után fordulatot jelent: a közvélemény ugyanis mostanig szkeptikus volt az egészségügyi válságkezelést illetően, elsősorban a kezdeti maszk- és a teszthiány miatt.



A megkérdezettek kétharmada szerint a kormány már "a helyzet magaslatán áll, és tudja, merre halad", 60 százalékuk szerint pedig a miniszterelnök meggyőző volt és igazat mondott a franciáknak a járvány alakulásáról.



A franciák 55 százaléka szerint megfelelőek a jelenlegi járványügyi intézkedések, ebben a kérdésben 15 százalékpontot javult egy hónap alatt a kormány megítélése.



A megkérdezettek 34 százaléka válaszolta azt, hogy a kormány túl gyorsan kívánja feloldani a korlátozásokat, míg 11 százalékuk szerint nem elég gyorsan. Leginkább az idősebb korosztály (63 százalék) elégedett, míg a fiatalok 46 százaléka szerint túl gyorsan enyhítette a korlátozásokat a kormány.



A parkok újranyitását a franciák 88, a strandok és tavak megnyitását pedig 85 százaléka támogatja. A vendéglátóhelyek megnyitását is támogatja a megkérdezettek 78 százaléka, ahogy az eddig csak a lakóhely 100 kilométeres körzetében engedélyezett mozgás feloldásával is egyetért a franciák 85 százaléka. Azt is üdvözölte 83 százalékuk, hogy a szórakozóhelyek és a stadionok egyelőre zárva maradnak, ahogy azt is (71 százalék), hogy a gyülekezés továbbra is csak tíz főig engedélyezett. Az iskolák újranyitását 56 százalékban támogatják a franciák, az érettségi eltörlésével pedig 60 százalékuk ért egyet.