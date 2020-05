Koronavírus-járvány

Washington megszünteti kapcsolatait a WHO-val és visszavonja Hongkong különleges kereskedelmi státusát

Washington megszünteti minden kapcsolatát az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), valamint a kínai jogsértés miatt visszavonja Hongkong különleges kereskedelmi státusát - jelentette be az amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében pénteken.



Rövid nyilatkozatában Donald Trump hangsúlyozta, hogy a WHO nem hozta meg a koronavírus-járvány miatt szükségessé vált reformokat, ezért szakítanak meg vele minden kapcsolatot. Közölte: a szervezet működéséhez biztosított eddigi amerikai hozzájárulás összegét Washington más szervezetekhez irányítja át.



Trump egyúttal ismét elmarasztalta Kínát az egész világot sújtó járvány kezeléséért.



Erőteljesen bírálta az ázsiai országot a Hongkonggal kapcsolatos politikája miatt is, mondván, hogy megsértették a Hongkongra vonatkozó brit-kínai kétoldalú nyilatkozatban foglaltakat, amelyek a többi között kötelezik Pekinget Hongkong autonómiájának tiszteletben tartására.



"Megszegték a világnak adott szavukat Hongkong autonómiájának biztosítását illetően" - fogalmazott, és az egész világ számára "tragédiának" nevezte a kínai nemzetbiztonsági törvényt.



"Arra utasítom kormányzatomat, hogy kezdje meg azon politikai kedvezmények megszüntetésének folyamatát, amelyek egy sor területen különleges elbírálást biztosítottak Hongkongnak" - mondta.



Konkrétan Hongkong különleges kereskedelmi státusának visszavonását említette meg, de közölte, hogy az amerikai intézkedések érintik majd a Hongkonggal kötött megállapodások egész sorát. Leszögezte, hogy Hongkong immár "nem megfelelő mértékben autonóm" ahhoz, hogy élvezhesse az amerikai törvények által biztosított kedvezményeket.



Az elnök bejelentette, hogy munkacsoport fogja vizsgálni a kínai vállalatok amerikai tőzsdei - ahogyan fogalmazott - "praktikáit". Közölte azt is: a kormányzat felfüggeszti "egyes kínai állampolgárok" amerikai beutazásának engedélyezését, azokéit, akikről "megállapítottuk, hogy lehetséges biztonsági kockázatot jelentenek számunkra". Nem fejtette ki, hogy a tiltás mennyi ideig lesz érvényben, de azt mondta, hogy az intézkedés az amerikai egyetemekre és kutatóintézetekbe érkező kínaiakat érinti majd. Erről később külön nyilatkozatban rendelkezik - tette hozzá.