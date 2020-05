Koronavírus

Airbus: megfelelő intézkedésekkel minimális a fertőzésveszély a repülőgépeken

A légiközlekedésben bevezetett egészségügyi intézkedésekkel minimálisra csökkenthető annak az esélye, hogy valaki egy légi járaton fertőződjön meg koronavírussal - mondta Jean-Brice Dumont, az Airbus mérnöke pénteken egy a Facebookon közvetített videóban.



Kifejtette: a repülőgépeken több évtizede használnak olyan HEPA-szűrőket, amelyekkel a baktériumok és vírusok 99,9 százalékát ki lehet szűrni, és a kabinban lévő levegő áramoltatása is segít a fertőződés elkerülésében.



A levegő ugyanis - mint magyarázta - két-hárompercenként lecserélődik. A friss levegőt keverve a már bent lévővel, átengedik a HEPA-szűrőn, és a plafontól a lábtér felé áramoltatják. Így kicsi az esélye, hogy egymás mellett ülő utasok megfertőzik egymást, az előttük ülőt pedig a magas háttámla védi.



Ez azt is jelenti szerinte, hogy nincs semmilyen előnye annak, ha a középső ülést üresen hagyják a gépeken.



Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy a repülőgépek légtisztító rendszere önmagában még nem elég a fertőzés elkerüléséhez, ahhoz szükség van a repülőtereken a testhőmérséklet mérésére, a légitársaságoknak folyamatosan tisztítaniuk kell az utasteret, az utasoknak pedig maszkot kell viselniük, és fertőtleníteniük kell a kezüket.



Jean Brice Dumont azonban megjegyezte: tökéletes biztonság nincs, nem volt, és nem is lesz.