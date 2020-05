Koronavírus

Átlépte az 58 ezret a vírussal regisztráltak száma Belgiumban

A koronavírus-járvány terjedésének folyamatos és jelentős lassulása mellett 58 061-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, a vírussal összefüggő betegség miatt kórházban ápoltak száma ezer alá csökkent. Hollandia az új esetek egy hetes stagnálásáról adott hírt pénteken.



A belga közegészségügyi szolgálat tájékoztatása szerint a hét folyamán péntekig közel ezerrel emelkedett a bizonyított fertőzések száma, ami valamivel kevesebb, mint napi 200 új esetet jelent országosan. Az elmúlt 24 órában végzett több mint 18 ezer vírustesztből azonban 212 embernél lett pozitív az eredmény. A betegség március elejére datált belgiumi megjelenése óta 836 879 tesztet végeztek Belgiumban.



A kórházban ápoltak száma 937-re zsugorodott, egy hét leforgása alatt mintegy 450-nel csökkent. Az elmúlt napban 27 embert vittek kórházba és 109-en hagyhatták el az egészségügyi intézményeket. Intenzív ellátásban 187-en részesülnek, mintegy 80-nal kevesebben, mint egy hete.



A betegségben elhunytak száma ismét enyhén emelkedett. Amíg a múlt héten naponta mintegy 25 ember vesztette életét a vírusfertőzés következtében, addig a hét folyamán naponta közel 30-an, az elmúlt 24 órában pedig 42-en. A járvány belgiumi megjelenése óta 9430 ember hunyt el a betegségben, egy hét alatt több mint 200-an. Kórházakban 17-en, idősek otthonában 20-an hunytak el.



Hollandiában a helyi közegészségügyi intézet (RIVM) péntek délután arról adott hírt, hogy a fertőzéssel frissen regisztráltak száma továbbra is 200 alatt van, de lényeges csökkenés nem tapasztalható.



Az elmúlt egy napban 178, egy hete átlagosan napi 190 ember esetében volt pozitív a vírusteszt eredménye. Ezzel ez idáig 46 126 embernél mutatták ki a kórokozó jelenlétét az országban. A járvány terjedését mutató görbe több mint 1200-szal mutat többet az egy héttel ezelőtt közölt adatoknál.



A szakhatóság beszámolója szerint két hete még közel napi 90-en, a múlt hét folyamán átlagosan napi 50-en, majd a napi átlagos 25 halálesethez képest az elmúlt 24 órában 28-an haltak meg a koronavírushoz köthetően. A vírus hollandiai megjelenése óta 5931-en hunytak el a betegségben. Kórházba egyre kevesebb embert, pénteken 9 embert szállítottak.



A helyi sajtó arról számolt be, hogy az ország délkeleti felében található Helmond városának egyik vágóhídját ideiglenesen bezárták, miután 130 alkalmazottból 21-nél pozitív lett a vírusteszt eredménye. A fertőzött munkavállalóknak két hétig kell karanténban maradniuk, a többiek talán már kedden felvehetik a munkát. Hollandiában ez a harmadik vágóhíd, amelyet koronavírus-fertőzés megjelenése miatt be kellet zárni.

Carola Schouten mezőgazdaságért, természetvédelemért és élelmiszerminőségért felelős holland miniszter azt közölte, a húságazatban tevékenykedő vállalkozásoknak többet kell tenniük alkalmazottaik védelmére. A különleges figyelem és a sorozatos tesztelés nem a vágóhidak bezárására irányul, hanem a magas élelmiszerbiztonsági követelmények betartására, valamint az alkalmazottak és a fogyasztók védelmére - tette hozzá.