Gyász

Meghalt a világ legidősebb férfija

Családjának közleménye szerint a rákbeteg férfi álmában halt meg egy idősotthonban a Londontól 90 kilométerre délnyugatra fekvő Altonban.



A mérnök képzettségű, de aktív korában tanárként dolgozó férfit március 31-ikén, 112. születésnapja után két nappal ismerte el hivatalosan is a világon élő legidősebb férfiként a világrekordokat számon tartó szervezet.



"Olyannak fogadtam el az életet, amilyen volt" - mondta a matuzsálem egy videóban a Guinness honlapján. Élete során Weighton több műtéten esett át, túlélt egy maláriamegbetegedést is. Három gyermeke, 10 unokája és 25 dédunokája született.



A világrekorder férfi hosszú ideig élt Tajvanon és Kanadában is, a második világháború után tért vissza Angliába feleségével, Agnesszel, aki 1997-ben hunyt el. Nyugdíjasként mindketten a szociális szférában önkénteskedtek.



Az előző világrekorder, a japán Vatanabe Csitecu február 23-án hunyt el tíz nappal 113. születésnapja előtt. Az abszolút férfi rekorder a japán Kimura Dzsiroemon volt, aki 116 évesen és 54 naposan hunyt el 2013 júniusában.



A világ legidősebb férfija címre igényt tart a dél-afrikai Freddie Blom is, aki május 8-án ünnepelte állítólagos 116. születésnapját, az ő rekordját azonban a Guinness mindeddig nem hitelesítette.



A világ legidősebb nője, a japán Tanaka Kane januárban ünnepelte 117. születésnapját.