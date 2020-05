Koronavírus

Olaszországban a gyógyultak száma több mint háromszorosa az aktív fertőzöttekének

Több mint 150 ezerre emelkedett a gyógyultak száma, miközben az aktív fertőzötteké 50 ezer alá csökkent a polgári védelmi hatóság csütörtök esti adatai szerint. 2020.05.28 20:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A halottak száma elérte a 33 142-t. Az utóbbi egy nap alatt hetven beteg veszítette életét a korábbi 119 után, tehát az elhunytak napi száma ismét száz alá csökkent.



Az aktív fertőzöttek száma 47 986-ra csökkent, miközben a gyógyultaké elérte a 150 604-t. Az intenzív osztályokon kezeltek száma ötszáz alá csökkent.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 231 732-t. A halottakat is számolva 593 fertőzöttet diagnosztizáltak az egész országban, az egy nappal korábbi 584-hez képest. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttekből 382-t Lombardiában regisztrálták, a 70 halottból húsz a tartományban hunyt el.



A római kormánynak június 3-ig kell bejelentenie, mely tartományok határát nyitja meg. Az északi régiók országos nyitást szorgalmaznak, miközben a járványtól megkímélt déli tartományok tartanak a gócpontokból érkezők beengedésétől. Szicília és Szardínia kormányzója korábban vírustesztet szorgalmazott a szigetekre érkezők számára. Ezt Francesco Boccia a tartományokért felelős miniszter alkotmányellenesnek nevezte.



Milánó polgármestere Giuseppe Sala szerint az északolaszokat nem lehet "fertőzöttként" megbélyegezni, miközben Attilio Fontana lombardiai tartományi elnök reményét fejezte ki, hogy a régió lakosai szerdától szabadon elhagyhatják Lombardiát.



Feszültséget keltett a bolognai Gimbe tudományos alapítvány felmérése, amely szerint Lombardia, Liguria és Piemonte tartomány "kozmetikázta" adatait az újranyitás reményében, és a három régió nem áll készen határai megnyitására. Lombardia bejelentette, rágalmazásért jogi eljárást indít az alapítvánnyal szemben.



Ausztria után Svájc is bejelentette, hogy még nem nyitja meg Olaszországgal közös határait, mivel járványszempontból nem tartja biztonságos országnak.