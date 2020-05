Átrepült egy galamb Pakisztánból Indiába, konfliktus lett belőle

Egy rendőr a Times of India című lapnak nyilatkozva elmondta, a számok aggodalomra adnak okot, és megpróbálják megfejteni a kódot. India korábban is fogott már el Pakisztánból érkezett, üzeneteket közvetítő galambokat.



Időközben jelentkezett egy pakisztáni faluban élő férfi, aki elmondta, hogy a madár az övé, és egy közelgő galambversenyre készülnek.



A galamb lábán lévő "kód" pedig az ő telefonszáma, biztos akart ugyanis lenni abban, hogy senki nem lopja el az értékes madarat. A férfi kérte Narendra Modi indiai miniszterelnököt, adják vissza neki galambját.



Pakisztánban nagyon népszerűek a galambversenyek, a győztesek nagy pénzjutalmat kapnak. India és Pakisztán évszázadok óta vitázik a himalájai Kasmír határtérség feletti uralom miatt.



Szerdán a pakisztáni védelmi erők lelőttek egy felderítő drónt, amely 650 méterre behatolt a pakisztáni légtérbe.

