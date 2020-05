Magyarság

A romániai egyetemi életet bemutató, hasznos információkat tartalmazó magyar nyelvű honlap indult

2020.05.29 MTI

Egyetlen honlapon gyűjti össze a romániai egyetemek listáját és a diákélettel kapcsolatos hasznos információkat a romániai Országos Magyar Diákszövetség legújabb projektje, a Felvi.ro honlap - közölték csütörtökön a kezdeményezők.



A Felvi.ro Románia összes felsőoktatási intézményének kínálatát lajstromozza. Az oldal elsősorban a középiskolásoknak kíván segíteni a továbbtanulásban, de több olyan funkcióval is rendelkezik, amely egyetemistáknak szól.



Romániában 90 egyetem, több mint 500 egyetemi kar, és közel 2300 szak létezik. A diákszövetség nemcsak az egyetemek adatbázisát készítette el, hanem kollégiumokat, lakáskereső és munkaközvetítő oldalakat, a diákélettel kapcsolatos információkat, egyetemi diákszervezeteket, szakosztályokat, szakkollégiumokat is összegyűjtött.



A Felvi.ro célja, hogy a középiskolások és az egyetemisták egy helyen találjanak meg minden információt az egyetemi életről, bármelyik romániai városban tanulnának is tovább - mondta Andacs Zsolt-Levente, az Országos Magyar Diákszövetség elnöke.



Az oldal kínálata hamarosan a mesterszakokkal is bővül, de kiegészül majd a doktori képzésekkel, csereprogramokkal és ösztöndíjkeresővel is - közölte Lázár Beáta, a Felvi.ro projektmenedzsere.