Horvátországban feloldották a vasárnapi boltzárat, Szlovéniában megnyílnak az iskolák

Horvátországban a kiváló járványügyi helyzetre hivatkozva feloldották a vasárnapi boltzárat, Szlovéniában a jövő héttől minden diák járhat iskolába. 2020.05.27 16:43 MTI

Horvátországban szerdától engedélyezik zárt térben a 100 fős, nyitott térben pedig a 300 fős tömeges rendezvényeket. Május 30-tól pedig már szabadtéri sportversenyeket is lehet rendezni az országban, egyelőre azonban nézők nélkül.



A legfrissebb információk szerint az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2244, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma pedig 101 maradt. Az első fertőzés három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2047 beteget nyilvánítottak gyógyultnak.



A szomszédos Szlovénia a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, majd május közepén, elsőként az Európai Unióban, hivatalosan is bejelentette a koronavírus-járvány végét.



Az országban május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-től pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint a jövő héttől már az összes diák járhat iskolába.



A válságkabinet közlése szerint az elmúlt 24 órában kettővel, 1471-re emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány szlovéniai halálos áldozatainak száma így 108 maradt. Az elmúlt egy hétben a napi új fertőzöttek és a halálesetek száma egy és nulla között váltakozott.



Horvátország és Szlovénia is fokozatosan megnyitotta határait a turisták előtt. Horvátországban a turizmusból származó bevételek a bruttó hazai termék (GDP) közel 20 százalékát adják, Szlovéniában a GDP 12 százalékát teszik ki.