Spanyolországban 194 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt egy napban

A szaktárca napi jelentése szerint a járvány kezdetet óta igazolt esetek száma 236 259, ami 859-tel több a hétfői tájékoztatásban szereplő adathoz képest.

Spanyolországban 194 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában - közölte a spanyol egészségügyi minisztérium kedden, néhány órával azelőtt, hogy az országban tíznapos nemzeti gyász lép életbe a járvány áldozatainak emlékére.



A szaktárca napi jelentése szerint a járvány kezdetet óta igazolt esetek száma 236 259, ami 859-tel több a hétfői tájékoztatásban szereplő adathoz képest.



Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója napi online sajtótájékoztatóján azzal indokolta az eltérést, hogy továbbra is zajlik, és még néhány napig eltart a tartományokból érkezett beszámolók visszamenőleges hitelesítése. Emiatt hétfőn több mint 1900-zal csökkentették a regisztrált halálesetek számát a közzétett tájékoztatóban.



A minisztérium kedden 35 újabb koronavírus okozta halálozást közölt. Az áldozatok száma összesítve 27117, 283-mal több mint amennyi az előző napi jelentésben szerepelt.



A dél-európai országban éjféltől tíznapos hivatalos nemzeti gyász lép életbe, szerda délben egy perces néma főhajtással tisztelegnek az áldozatok emlékének - jelentette be a kormányszóvivő a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón, amelyen több mint két hónap után először vettek részt személyesen is újságírók.



María Jesús Montero elmondta: tíz elhunyt közül nyolc 70 év feletti, vagyis annak a generációnak a tagjai, akik "lefektették a demokrácia alapjait" több mint negyven évvel ezelőtt a diktatúra után.



Amíg tart a gyászidőszak félárbocra engedik a közintézményekre, a spanyol hadihajókra és a külképviseletekre kihelyezett zászlókat.



Az Europa Press spanyol hírügynökség közzétett egy csendőrségi jelentést, amelyben a hatóság megállapította, hogy a központi kormány madridi tartományi képviseletének vezetője annak ellenére hagyta jóvá a nagyszabású nőnapi felvonulás megrendezését március 8-án, hogy tudomása volt a tömegrendezvények egészségügyi kockázatáról abban az időszakban. José Manuel Franco felelősségét bírósági eljárás keretében vizsgálják és június 5-én gyanúsítottként hallgatják meg.



A több tízezer fős rendezvény megtartása miatt a spanyol parlament több ellenzéki pártja is élesen bírálta a kormány korábban, véleményük szerint ezzel hozzájárult a vírus nagyobb terjedéséhez.



A madridi tartományban található Torrejón de Ardoz település önkormányzata bejelentette: a területén bejelentett 130 ezer lakos számára ingyenes koronavírus-tesztet biztosít. A helyiek önkéntes alapon vehetnek részt az ellenanyag-vizsgálaton, amely a már lezajlott fertőzés kimutatására alkalmas.