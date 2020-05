Koronavírus

Petrícek: a magyarok is utazhatnak szerdától Csehországba és Szlovákiába

Szerdától kezdve a cseh, a szlovák és a magyar állampolgárok legfeljebb 48 órára, azaz két napra szabadon utazhatnak egymás országába anélkül, hogy negatív koronavírustesztre lenne szükségük, illetve karanténba kellene vonulniuk - közölte Tomás Petrícek cseh külügyminiszter kedden Prágában.



A cseh-szlovák utazási megállapodásról már hétfőn a Twitteren tájékoztatott Andrej Babis cseh miniszterelnök.



"Örülök, hogy szerdától ilyen lehetőség nyílik a magyarországi utazásokra is" - olvasható a külügyminiszter CTK hírügynökségnek kedden küldött közleményében.



A utazás engedélyezésének technikai részleteiről - például hogyan és kik fogják ellenőrizni a 48 órás határidőt - a tárgyalások folyamatban vannak - tette hozzá a cseh diplomácia irányítója. Megerősítette, hogy a cseh határokon csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket fognak végezni.



Petrícek elmondta: osztrák kollégáját, Alexander Schallenberget is megszólította, hogy Ausztria is csatlakozzon a megállapodáshoz, egyelőre azonban nem kapott választ.



A cseh kormány hétfői döntésének értelmében kedden újra megnyílt az összes közúti és vasúti átkelőhely a cseh-német és a cseh-osztrák határon. A Csehországba lépéskor azonban kötelező a negatív koronavírusteszt felmutatása, anélkül az érintett utazóra kéthetes karantén vár. Az utazókat a cseh hatóságok csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.



Ezzel kapcsolatban ugyanakkor Jan Hamácek belügyminiszter a tárca honlapján felhívta a figyelmet arra, hogy kimondottan turizmus céljából külföldi állampolgárok továbbra sem utazhatnak Csehországba.