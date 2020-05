Koronavírus

Montenegró megnyitja határait az alacsony fertőzöttségű országok turistái előtt

A szomszédos országok állampolgárai viszont így egyelőre nem mehetnek nyaralni az Adria-parti kis országba, ami felháborodást keltett a régióban. 2020.05.26 MTI

Megnyitja határait Montenegró a koronavírussal csekély mértékben fertőzött országok előtt, a szomszédos országok állampolgárai viszont így egyelőre nem mehetnek nyaralni az Adria-parti kis országba, ami felháborodást keltett a régióban.



Közben Szerbiában az utóbbi 24 órában 11 159-ről 11 193-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Hétfőn megnyílt a magyar-szerb határ, a két ország állampolgárai karantén-kötelezettség és koronavírus-teszt nélkül léphetnek át a szomszédos országba.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2401-ről 2406-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Újra engedélyezték a strandok, fürdők és wellness-központok működését, a vendéglátóhelyeken viszont továbbra is tilos a légkondicionálók használata.



Koszovóban egy nap alatt 1032-ről 1038-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az alkotmánybíróságnak a hét végéig kell döntenie arról, alkotmányos volt-e kihagyni a tavalyi választást megnyerő pártot a kormányalakításból, miután a korábbi miniszterelnök elbukott a bizalmi szavazáson. A várakozások szerint a testület az államfő javára dönt majd, így előrehozott választás nélkül lehet új kormánya a kis, balkáni államnak. Amennyiben az alkotmánybíróság úgy ítéli meg, hogy az államfő nem az alaptörvénnyel összhangban lépett fel, akkor feltételezhetően még a nyár folyamán újabb választást kell tartani Koszovóban.



Észak-Macedóniában hétfőről keddre 1978-ról 1999-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A parlamenti pártok továbbra sem tudnak megegyezésre jutni, hogy mikor tartsák meg az április 12-re tervezett, majd a koronavírus-járvány miatt elhalasztott választásokat. Az ellenzék szerint elhamarkodott lépés lenne addig voksolást szervezni, amíg nem múlt el teljesen a járvány, a kormánypártok szerint viszont a halasztgatással az ország gazdasága, a demokrácia, de akár az állampolgárok egészsége is veszélybe kerül.



Montenegróban három hete nem regisztráltak új esetet. A koronavírus-járvány ideje alatt összesen 324 fertőzöttet vettek nyilvántartásba és hétfőre minden Covid-19 beteg meggyógyult. Az Adria-parti ország így június elsejétől megnyitja a határait azon országok állampolgárai előtt, amelyekben 100 ezer főre legfeljebb 25 koronavírussal fertőzött jut - jelentette be a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy a jövő hétfőtől Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Németország, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Albánia és Görögország lakosai beutazhatnak Montenegróba, a szomszédos Szerbia és Bosznia-Hercegovina állampolgárai viszont nem. Erre válaszként a szerb miniszterelnök felszólította a szerb állampolgárokat, hogy akkor se menjenek Montenegróba nyaralni, ha ez már lehetővé válik.