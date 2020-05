Koronavírus-járvány

Johnson: június közepén nyithatnak a boltok

A brit kormány március 23-án rendelte el a nem alapvető fontosságú - például elektronikai vagy ruházati - cikkeket árusító üzletek azonnali bezárását. 2020.05.26 05:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Június közepén kinyithatnak Nagy-Britanniában a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok - jelentette be hétfőn a brit kormányfő.



Boris Johnson, aki a szokásos napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta hétfő este a Downing Streeten, elmondta: a koronavírus-járvány megfékezését célzó, március végén elrendelt korlátozások további fokozatos enyhítésének jegyében június 1-jétől, jövő hétfőtől először a szabadtéri piacok nyithatnak ki ismét, valamint azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutatóterük.



Két héttel később, június 15-én a nagyáruházaktól a kisboltokig az összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít.



Johnson hangsúlyozta: mindez egyelőre szándék, a kormány ezeket az intézkedéseket a koronavírus-járvány visszaszorításában elért további haladáshoz köti, akárcsak ahhoz, hogy az érintett kiskereskedelmi létesítmények megtegyék a járvány terjedésének megakadályozásához szükséges biztonsági intézkedéseket.



A brit kormány március 23-án rendelte el a nem alapvető fontosságú - például elektronikai vagy ruházati - cikkeket árusító üzletek azonnali bezárását.



Johnson bejelentése után, hétfő este a brit kormány 33 oldalas útmutatót is közzétett arról, hogy az üzleteknek milyen lépéseket kell tenniük a vásárlók és a személyzet védelmében.



Az előírások között szerepel annak meghatározása, hogy hány vevő tartózkodhat egyszerre a belső és külső eladótereken, úgy, hogy tartható legyen köztük a kétméteres távolság.



A boltoknak kézfertőtlenítő használatára kell biztatniuk a hozzájuk betérő fogyasztókat, és fel kell szólítaniuk őket arra is, hogy ha lehetséges, ne érjenek hozzá olyan árucikkekhez, amelyeket nem vásárolnak meg.



Az üzletekben csökkenteni kell vagy fel kell függeszteni a vevőszolgálati tevékenységet, ha az nem biztosítható a szükséges távolságtartással, és ha a vásárlás nehezebb termékek mozgatásával jár, amihez több ember szükséges, ezt lehetőleg mindig ugyanazok a munkatársak végezzék együtt, a vevő részvétele nélkül.



Nagy-Britanniában áprilisban példátlan mértékben, éves összehasonlításban 22,6 százalékkal zuhant a kiskereskedelmi értékesítés, de az élelmiszerkereskedelmi szektoron kívül 41,7 százalékkal esett vissza a forgalom.



A fogyasztás zuhanásszerű csökkenését jelzi, hogy a brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) adatai szerint áprilisban gyakorlatilag megszűnt az új autók kereslete.



A szakmai szervezet új havi összesítésében közölte: a múlt hónapban mindössze 4321 személyautót helyeztek forgalomba Nagy-Britanniában, 97,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Tavaly áprilisban 161 ezer új gépkocsit értékesítettek a brit márkakereskedések.