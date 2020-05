Koronavírus-járvány

Lengyelországban az elmúlt 24 órában egy haláleset sem történt

Lengyelországban az utóbbi huszonnégy óra alatt egy haláleset sem történt a koronavírus-járvány miatt, az új fertőzések többségét pedig a szilézai bányavidéken kialakult gócban jegyezték fel hétfőn. A varsói kormány a korlátozások további feloldására készül.



Vasárnap estétől hétfő reggelig 148 új fertőzést mutattak ki, ebből 89-et a Sziléziai vajdaságban regisztráltak. Sziléziában a járványgóc május elején alakult ki, ott a fertőzöttek 48 százaléka bányász - eddig több mint 3,3 ezer ember, akik a statisztikák szerint általában tünetmentesen vagy könnyű tünetekkel vészelik át a megbetegedést.



Lengyelországban eddig közel 800 ezer vírusteszt alapján 21 440 koronavírus-fertőzést mutattak ki, 9276-an felgyógyultak, 996 ember elhunyt. Vasárnap országszerte 395, szombaton 316 új megbetegedést regisztráltak. A járvány terjedése lassul: május közepén a fertőzés reprodukciós rátája 1 alá esett, vagyis száz betegtől kevesebb mint száz ember fertőződik meg.



Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter hétfőn bejelentette: legkésőbb kedden döntenek a szájmaszk kötelező köztéri viselésének megszüntetéséről a legtöbb vajdaságra vonatkozóan, és a járvány miatt bevezetett korlátozások további lazításai is várhatók.



Lengyelországban hétfőtől részben - maximum 12 fős csoportokban - visszaállt az alsó tagozatos általános iskolai oktatás, az 1-3. osztályos gyermekek egy része azonban továbbra is távoktatásban részesül, ahogy az idősebb diákok is.



Múlt héten az egészségügyi szabályok betartása mellett már megnyíltak az éttermek, a fodrász- és kozmetikai szalonok. Fokozatosan nyílnak az óvodák. Korábban pedig megnyitották a szállodákat, a bevásárló központokat. Egyelőre nincs döntés a határzár feloldásáról, a határellenőrzést június 12-ig hosszabbították meg.