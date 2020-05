Koronavírus-járvány

Az összes korlátozást visszavonhatják Türingia tartományban június elején

A koronavírus-járvány miatt bevezetett valamennyi általános korlátozást visszavonhatják Türingiában június elején a német tartomány kormányának tervei szerint.



Az "állami kényszer" helyett a felelős állampolgári magatartásra kell építeni - mondta a Bild am Sonntag című vasárnapi lapnak Bodo Ramelow miniszterelnök, kiemelve, hogy az eddigi szigorú korlátozások eredményesek voltak, és a szabályozást hozzá kell igazítani a megváltozott helyzethez.



Hozzátette, hogy a márciusban elrendelt járványlassító intézkedések alapját olyan becslések alkották, amelyek szerint a 60 ezret is elérheti az új típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) fertőzöttek száma. A legutóbbi adatok szerint viszont háromezernél is kevesebben fertőződtek meg a 2,1 milliós tartományban.



Türingia lehet az első a 16 német tartomány közül, ahol visszavonják az általános járványügyi korlátozásokat.



A következő kormányülés napirendjén szereplő terv szerint június 6-tól megszüntetik az egész tartományban mindenütt egyformán érvényes óvintézkedéseket, egyebek mellett a közterületi társas távolságtartásról és a maszkviselésről szóló szabályokat, és a fertőzésveszélytől, illetve a járványhelyzet alakulásától függően területileg és ágazatonként eltérő előírásokat vezetnek be.



Így például tovább folytatják az oktatási rendszer működésének helyreállítását, és bevezetik a dolgozók - tanárok, nevelők - rendszeres, ingyenes szűrését a SARS-CoV-2-re. Bevezetik azt is, hogy járási szinten vissza kell állítani a járványlassító korlátozásokat, ha 35 fölé emelkedik az előző hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra vetített száma. Ez jóval szigorúbb szabály lenne a szövetségi kormány és a tartományi kormányok közösen kialakított védekezési alapelveihez képest, amely szerint heti 50 új eset után kell korlátozásokat bevezetni a járásokban és városokban.



A járványhelyzet nem csak Türingiában javul. A Robert Koch országos közegészségügyi intézethez (RKI) szombatról vasárnapra 431 új fertőzésről érkezett jelentés a járási és városi egészségügyi hivataloktól. Minden második tartományban 10-nél kevesebb ember szervezetében mutatták a SARS-CoV-2-t.



Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 178 281 fertőzést mutattak ki Németországban.



A gyógyultnak minősülő, vagyis a fertőzésen már átesett igazolt fertőzöttek becsült száma 500-zal, 160 300-ra emelkedett.



A vírus okozta betegségben (Covid-19) 8247 regisztrált fertőzött halt meg, ez 31-gyel több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő regisztrált fertőzöttek becsült száma 10 ezer alá süllyedt a 83 milliós országban.