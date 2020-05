Koronavírus - Nem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában

Koronavírus-járvány

2020.05.23 22:26 MTI

Továbbra sem lassul a fertőzés terjedése Ukrajnában, szombatra egy nap alatt 432 új esetet azonosítottak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte a 20 580-at - derült ki Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter szokásos napi online tájékoztatójából.



Az elhunytak száma újabb 17 halálos áldozattal 605-re emelkedett, miközben eddig 6929-en gyógyultak fel a betegségből, köztük előző nap 344-en.



Az egészségügyi dolgozók körében regisztrált fertőzöttek száma szombatra elérte a négyezret, az elmúlt napban közülük 93 új beteget jegyeztek fel.



Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egyik helyettese, Valentin Mondrijivszkij szombaton közölte, hogy aznap déltől elindítják korlátozások nélkül a felszíni tömegközlekedést, hétfőn pedig a metrót is újra megnyitják. Adataik szerint ugyanis Kijevben 100 ezer lakosra most kevesebb mint 12 fertőzött jut (pontosan 11,7 fő), s ez lehetővé teszi, hogy az ukrán főváros belépjen a korlátozások enyhítésének második szakaszába. Ezt később az egészségügyi miniszter is megerősítette, korrigálva korábban közzétett adatait, amelyek alapján még az mondta, hogy Kijev nem léphet a könnyítések második szakaszába, mert a fertőzöttek száma túllépi az ehhez megengedett mértéket.



Klicsko szombaton a Telegram üzenetküldő portálon arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napban 47 új fertőzöttet azonosítottak a fővárosban, amely változatlanul az ország második legfertőzöttebb régiója a romániai határnál lévő Csernyivci megye után. Kijevben eddig 2569 ember szervezetében mutatták ki a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust.



Kijevben - éppúgy mint Harkivban és Dnyipróban - március közepe óta nem jár a metró. A felszíni tömegközlekedési eszközökön pedig csak egészségügyi dolgozók és más kulcsfontosságú intézmények, vállalatok alkalmazottai utazhatnak külön igazolvánnyal.



Az egészségügyi tárca előző éjjel kiadott közleményében tudatta, a kritériumok alapján nem tartja lehetségesnek, hogy máris a könnyítések második szakaszába lépjen az ország nyolc régiója: Kárpátalja, Csenyivci, Voliny, Rivne, Poltava, Donyeck, Luhanszk és Kijev megye.



A fertőzöttek már említett meghatározott maximális száma mellett előírás még az enyhítések életbe léptetéséhez megfelelő számú PCR-, illetve immunológiai teszt végzése a régióban, valamint az, hogy a kórházi ágyak leterheltsége nem haladhatja meg az 50 százalékot.