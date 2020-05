Ketten élték túl a pakisztáni repülőgép-katasztrófát

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a pakisztáni légitársaság A320 típusú, Lahorból Karacsiba tartó járatán 91 utas és a nyolcfős legénység tartózkodott. A pilóta röviddel az ütközés előtt technikai problémákról számolt be az irányítótoronynak. A baleset pontos oka egyelőre tisztázatlan, de a rádióüzenet alapján hajtómű-leállásra gyanakodnak.



Szemtanúk beszámolója szerint a repülőgép több kört leírt a levegőben, mielőtt lezuhant. A gép szinte letarolta a közeli lakónegyedet, 25 ház vált lakhatatlanná. A helyiek közül legalább 17-en sérültek meg, őket egy közeli kórházba szállították. Nagy erőkkel folynak a mentési munkálatok, és folyik a halottak azonosítása.



A pakisztáni légitársaság (PIA) vezetője azt mondta, hogy az utasszállító repülésre alkalmas állapotban volt, minden kötelező ellenőrzést végrehajtottak rajta, és a legénységet kiképezték a vészhelyzetek kezelésére. A légitársaság vezetője független és transzparens nyomozást ígért. A repülésügyi minisztérium négytagú bizottságot küldött a helyszínre a baleset okát kivizsgálandó. Az Airbus közölte, hogy segítséget nyújt a nyomozásban.



Pakisztán március közepén, a koronavírus-járvány terjedését lassítandó leállította a légi forgalmat. A belföldi járatokat ezen a héten, nem sokkal a ramadán böjti hónap végét jelző többnapos ünnep előtt indította újra, egyebek között azért, hogy az egymástól sokszor messze élő családtagok ezekben a napokban együtt lehessenek. Nemzetközi járatokat a hónap végéig nem indítanak.



Az országban több súlyos repülőgép-szerencsétlenség történt az elmúlt években. 2016-ban a pakisztáni légitársaság egyik gépe lezuhant, a balesetben ötvenen vesztették életüket. 2012-ben egy kis magán légitársaság Karacsiból Iszlámábádba tartó gépe csapódott a földbe 127 ember halálát okozva. 2010-ben egy Airbus zuhant le Iszlámábád közelében, a gép 152 utasa meghalt a szerencsétlenségben.

Initial footage from near the blast site - the magnitude of the damage is huge. #PIA #ModelColony #MalirCantt #Karachi #Pakistan pic.twitter.com/n2EI3OnSom