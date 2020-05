Légi katasztrófa

Legalább egy ember túlélte a pakisztáni repülőszerencsétlenséget

Legalább egy túlélője van a pénteken Karacsi mellett bekövetkezett repülőszerencsétlenségnek a pakisztáni hatóságok bejelentése szerint, noha a város polgármestere korábban azt mondta, mindenki meghalt a gép fedélzetén.



Egyelőre megoszlanak az értesülések a túlélők számáról. A Reuters hírügynökség pakisztáni kormányzati forrásokra hivatkozva egy túlélőről adott hírt, aki Szind tartomány államminisztere, Murád Ali Sah szerint a Pandzsábi Bank (Bank of Punjab) elnöke, és jelenleg kórházban ápolják.



Az AP és a dpa hírügynökség a polgári repülési hatóság bejelentésére hivatkozva két túlélőről tesz említést. Az AP egy helyi televíziós csatornát is megemlít, amely szerint a szerencsétlenséget három, az első sorban ülő utas élte túl.



Szumejr Ali Nizámi, a pakisztáni légitársaság egyik munkatársa nem zárta ki, hogy további túlélőkre bukkannak.



Egy mentőcsoport azt közölte, hogy már több mint 40 holttestet találtak, a mentési munkálatok jelenleg is folynak. A szerencsétlenség után nem sokkal a helyszínre érkezett a hadsereg több alakulata és a tűzoltóság is.



A pakisztáni légitársaság A320 típusú, Lahorból Karacsiba tartó utasszállító repülőgépe pénteken, nem sokkal landolás előtt zuhant rá a karacsi Dzsinnah nemzetközi repülőtér mellett lévő lakónegyedre, ahol tűz ütött ki. Egyelőre nem tudni, hogy a sűrűn lakott területen vannak-e áldozatai a balesetnek, több ház súlyosan megrongálódott.



Noha korábban azt közölték, hogy a gépen összesen 106 ember volt, a pakisztáni légügyi hatóság bejelentése szerint 98 utas és hétfős legénység volt a fedélzeten. A téves információt Abdusz-Szattár Hokar, a pakisztáni polgári repülési ügynökség (PCAA) szóvivője a baleset nyomán kialakult káosszal magyarázta.

A szerencsétlenség után nem sokkal Karacsi polgármestere közölte, hogy a gép fedélzetén mindenki meghalt.



A pakisztáni légitársaság szóvivője, Abdullah Hán a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy a baleset előtt a pilóta - miután megkapta a leszállási engedélyt - vészjelzéseket adott le. A PCAA egyik magas rangú tisztségviselője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a szerencsétlenséget, de elképzelhetőnek tartotta, hogy a repülőgép futóművei nem nyíltak ki.



Imran Hán pakisztáni miniszterelnök a Twitter közösségi oldalon részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családtagjainak, és hozzátette, hogy vizsgálatot rendelt el.



Pakisztán március közepén, a koronavírus-járvány terjedését lassítandó leállította a légi forgalmat. A belföldi járatokat ezen a héten, nem sokkal a ramadán böjti hónap végét jelző többnapos ünnep előtt indította újra, egyebek között azért, hogy az egymástól sokszor messze élő családtagok ezekben a napokban együtt lehessenek.

Kapcsolódó írások: Lakónegyedre zuhant egy utasszállító repülőgép Pakisztánban