Koronavírus

A közegészségügyi hivatal szerint az óvintézkedésekkel megfékezték a vírus terjedését Olaszországban

Egyetlen tartományt kivéve egész Olaszországban egy alá süllyedt a fertőzőképességet mutató reprodukciós ráta (R0 érték) a közegészségügyi hivatal (Iss) pénteki adatai szerint, miközben az olasz társadalombiztosítási intézet úgy számolta, a korábban közölt adatoknál jóval többen haltak meg a Covid-19 fertőzésben.



Silvio Brusaferro az Iss elnöke közölte, az R0-érték már csak egyedül az északi Valle d'Aostában mutat egynél magasabb értéket. "A vírus azonban továbbra is közöttünk van" - hangsúlyozta Brusaferro megjegyezve, hogy a fertőzésterjedés megfékezéséhez mindenekelőtt az óvintézkedések több hetes betartása vezetett.



Roberto Speranza egészségügyi miniszter hangoztatta, hogy a járványgörbe május 29-i adatai alapján határoznak a tartományok közötti mozgás engedélyezéséről. Elmondta, hogy a tervek szerint június 3-tól csak a "hasonló fertőzési szintet mutató" tartományok között lehet majd közlekedni, vagyis bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradhatnak. Az egészségügyi tárca bejelentette, hogy ősztől az influenza-elleni oltást 60 évtől akarják tanácsolni, valamint a hat év alatti gyerekek esetében is javasolják.



A polgári védelmi hatóság péntek este nyilvánosságra hozott adatai szerint 130-cal emelkedett a halottak száma egy nap alatt, amely így elérte a 32 616-t. A halottak száma ismét enyhén csökkent az egy nappal ezelőtti 156-hoz képest.



Az aktív fertőzöttek száma több mint ezerhatszázzal csökkent, jelenleg 59 322. 595 beteget kezelnek intenzív osztályon.



A gyógyultak száma túllépte a 136 ezret.



A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 228 658-t.



A gócpont Lombardiában 57-tel emelkedett a halottak száma a korábbi 56-hoz képest. A diagnosztizált fertőzöttek száma 293-mal emelkedett az egy napja mért 316 után. Egész Olaszországban - a halottakat is beszámítva - 652 fertőzöttet szűrtek. Attilio Fontana lombardiai kormányzó úgy vélte, Lombardiában "rohamosan" csökkennek a számok, a "fertőzési kockázat mérsékeltről alacsonyra" módosult.



A milánói Pio Albergo Trivulzio idősotthonnál az ott megfertőzödött és elhunyt személyek rokonai tüntettek: az ügyészségi vizsgálat szerint a majdnem ezer időst ellátó intézetben több mint kétszázan haltak meg a fertőzés szövődményeiben a hiányos óvintézkedések miatt.



A munkahelyi balesetbiztosító intézet (Inail) adatai szerint az utóbbi három hónapban több mint 43 ezer személy fertőzödött meg munkahelyén. A társadalombiztosítási intézet (Inps) számításai szerint a polgári védelmi hatóság halálozási adatai "kevéssé megalapozottak", mivel az Inps szerint nem több mint 32 ezer, hanem több mint 47 ezer beteg halt meg Covid-19 fertőzésben. Az intézet a különbséget azzal magyarázza, hogy nem minden elhunyt esetében végeztek vírusztesztet. A halottak életkor átlagát 81 év fölé teszik.