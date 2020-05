Légi katasztrófa

Lakónegyedre zuhant egy utasszállító repülőgép Pakisztánban

Nem sokkal a landolás előtt lakónegyedre zuhant egy utasszállító repülőgép pénteken a pakisztáni Karacsiban, a szerencsétlenségnek nincs túlélője a gépen tartózkodók közül - jelentették be pakisztáni hivatalos források.



Abdusz-Szattár Hokar, a pakisztáni polgári repülési ügynökség (PCAA) szóvivője azt mondta, a pakisztáni légitársaság A320 típusú gépének a fedélzetén hétfős legénység, valamint 99 utas tartózkodott a szerencsétlenség idején. A Reuters hírügynökség - szintén pakisztáni hivatalos forrásokra hivatkozva - azt közölte, hogy a legénység nyolcfős volt.



A pakisztáni légitársaság szóvivője, Abdullah Hán a CNN hírtelevíziónak azt mondta, hogy a baleset előtt a pilóta - miután megkapta a leszállási engedélyt - vészjelzéseket adott le. A PCAA egy magas rangú tisztségviselője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, egyelőre nem tudják biztosan, mi okozta a szerencsétlenséget, de elképzelhetőnek tartotta, hogy a repülőgép futóművei nem nyíltak ki.



A gép Lahorból tartott a dél-pakisztáni Karacsiba, amikor a baleset történt.



Az orvosok és a tűzoltók mellett a helyszínre érkezett a hadsereg több alakulata is, elkezdődtek a mentési munkálatok.



A pakisztáni Geo TV televíziós társaság helyszíni felvételeinek tanúsága szerint a lakónegyedet sűrű füst borítja, a Hszinhua kínai hírügynökség szerint tűz ütött ki. Szemtanúk szerint a repülőgép rövid ideig körözött a házak fölött, ezután csapódott be a Dzsinnah nemzetközi repülőtér melletti sűrűn lakott negyedbe. A közösségi médiában megosztott felvételeken azt mutatják, ahogy a katonák sérült embereket, köztük gyerekeket mentenek ki a romok alól.



Egy szemtanú újságíróknak azt mondta, a gép előbb egy átjátszó toronyba csapódott, majd a házakra zuhant.



Imran Hán pakisztáni miniszterelnök a Twitter közösségi oldalon részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családtagjainak, és hozzátette, hogy vizsgálatot rendelt el.