Koronavírus

Törökországban tovább lassult a járvány

Törökországban csütörtökön tovább lassult az új koronavírus-járvány, az utóbbi 24 óra leforgása alatt 961 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, így a fertőzöttek száma elérte a 153 548-at - közölte Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter a Twitter-fiókján.



A kis-ázsiai országban nyolc hét elteltével szerdán csökkent ismét 1000 alá, 972-re az újonnan igazolt koronavírusos esetek napi száma, amit Koca "a végső siker jelének" minősített. A járvány volumene április 11-én járt a csúcspontján, akkor 5138 embernél diagnosztizálták a vírust.



A tárcavezető által megosztott táblázatból az is kiderült, hogy az elmúlt napban 27-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, és ezzel a halálos áldozatok száma 4249-re emelkedett. Az elhalálozások üteme az április 19-ei 127-es érték óta mérséklődik, bár az előző napi adat 23 volt.



Az intenzív kezelésre, valamint a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma csütörtökön is csökkent, az előbbi 877-ről 820-ra, az utóbbi 445-ről 424-re. A gyógyultnak minősítettek száma 1003-mal 114 990-re nőtt, így ők teszik ki az összes eset csaknem háromnegyedét.



A 83 milliós országban a hatóságok eddig körülbelül 1,73 millió vírustesztet végeztek el.



Törökország két hete lépett át a járvány elleni védekezés második fázisába, amely a "kontrollált társadalmi élet" nevet viseli. Az enyhítések értelmében a 65 évnél idősebbek és a 20 évnél fiatalabbak, akikre állandó jellegű kijárási tilalom vonatkozott, hetente néhány órára már kimozdulhatnak otthonaikból, valamint bizonyos feltételekkel újranyithattak a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, továbbá a borbélyok, a fodrászatok, illetve a szépségszalonok. Mindemellett megnyitottak 16-ot a személyforgalom előtt korábban lezárt 31 tartományból, de a legnépesebbek zárva maradtak, köztük Isztambul és Ankara is. A fennmaradó 15 tartományban legalább május végéig a hétvégékre elrendelt kijárási tilalom is érvényben van.



A közösségi élet és a távolsági közlekedés országszerte még mindig szinte teljesen korlátozott.



A török belügyminisztérium csütörtökön a Twitter-fiókján arról számolt be, hogy az utóbbi 65 napban, tehát megközelítőleg a járvány hivatalos törökországi kezdete óta, 10 111 felhasználói fiókot vizsgáltak meg a közösségi médiában a koronavírussal kapcsolatban tett "alaptalan és provokatív" bejegyzéseik miatt. A tárca hozzátette: 1105 embert azonosítani is tudtak, 510-et pedig előállítottak.