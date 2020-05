Koronavírus

Csehországban tesztelni fogják a munkásszállók lakóit

A tesztelés nem csak a hagyományos munkásszállásokat érintené, mert a külföldi vendégmunkások nagyon sokféleképpen és nagyon sok helyen laknak. 2020.05.21 20:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csehországban tesztelni fogják a munkásszállók lakóit, hogy megelőzzék a koronavírus esetleges újbóli elterjedését - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese csütörtöki prágai sajtótájékoztatóján.



"A munkásszállókban manapság leginkább külföldiek laknak, a járvány terjedésének kockázatai ezeken a helyeken nagyon nagyok" - indokolta a hatósági döntést Prymula. A tisztiorvosi szolgálat és az idegenrendészet között - fejtette ki a miniszterhelyettes - már folynak a tárgyalások a tesztelések feltételeiről. Úgy vélte, hogy a tesztelést a külföldieket alkalmazó cégeknek is támogatniuk kellene, hiszen nem lehet kizárni a járvány esetleges visszatérését, második hullámát.



Prymula rámutatott, hogy a tesztelés nem csak a hagyományos munkásszállásokat érintené, mert a külföldi vendégmunkások nagyon sokféleképpen és nagyon sok helyen laknak. "Nagyon sok munkás a legkülönbözőbb helyeken lakik, és nem is egészen legálisan. Az ilyen helyeken még nagyobb a járvány elterjedésének a veszélye" - hívta fel a figyelmet a járványügyi szakember. A tesztelés előkészítésekor is megmutatkozott, milyen nehéz pontosan feltérképezni ki hol lakik, hol dolgozik.



"Sokan feketén dolgoznak, és elutasítják az ilyesféle adataik kiadását" - jegyezte meg.



A szakember a cégeknek azt ajánlja, hogy a jövőben rendszeresen teszteljék le új külföldi vendégmunkásaikat, hogy megelőzzék a járvány esetleges behurcolását Csehországba.



Prymula szerint a vállalatoknak fel kellene készülniük a járvány esetleges második hullámára is, hogy szükség esetén elegendő védőeszközzel rendelkezzenek, s megakadályozzák a súlyosabb problémákat, végső esetben a cég bezárását.



A 10,5 millió lakosú Csehországban márciusban 644 914 külföldi állampolgár dolgozott hivatalos engedéllyel.



Magasan a legnagyobb számban szlovák és ukrán állampolgárok vannak. A szlovákok száma 198 058, míg az ukránoké 169 147 volt. Őket jelentősen lemaradva a lengyelek (46 639), románok (44 329) és a bolgárok (35 516) követik. A hatodik helyet a magyarok (18 974) foglalják el. Tízes listát az oroszok, vietnamiak, mongolok és a fehéroroszok zárják.



Hatósági becslések szerint további tízezreket alkalmaznak engedély nélkül, feketén.



A cseh belügyminisztérium márciusi rendelete szerint a külföldi munkások összes hivatalos papírja - vízum, munkavállalási engedély - június 15-ig érvényben marad, s azokat a hatóságok nem ellenőrzik.