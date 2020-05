Koronavírus

Lemondott a román határrendőrség vezetője

A rendkívüli állapot múlt heti feloldása óta több alkalommal is kilométeres gépkocsisorok és járványügyi kockázatot jelentő tömegek torlódtak fel a nagylaki határátkelőnél. 2020.05.21 17:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lemondott hivataláról szerdán Ioan Buda, a román határrendőrség vezetője, miután a bukaresti média a hatóságok szervezetlenségét tették felelőssé azért, hogy a rendkívüli állapot múlt heti feloldása óta több alkalommal is kilométeres gépkocsisorok és járványügyi kockázatot jelentő tömegek torlódtak fel a nagylaki határátkelőnél.



Az 56 éves magas rangú rendőr, aki kisebb-nagyobb megszakításokkal 2009 óta vezeti a román határrendőrséget, személyes okokra hivatkozva jelentette be távozását, de a román hírtelevíziók tudni vélik, hogy a "nagylaki káosz" miatt kényszerült váratlanul megválni tisztségétől.



Ioan Buda egy évig belügyi államtitkár is volt, a román diaszpóra 2018 augusztusi, erőszakos tömegoszlatásba torkollott bukaresti demonstrációja után pedig egy évig ő vezette a teljes román rendőrséget.



A magyar-román határon az elmúlt hétvégétől kezdődően nőtt meg az utasforgalom, miután május 14-én éjfélkor véget ért Romániában a koronavírus-járvány miatt elrendelt a rendkívüli állapotot, és immár nem hatósági karanténba, hanem csak lakhelyi elkülönítésbe küldik a külföldről érkezőket. A román határrendészet adatai szerint azóta 143 ezren lépték át a magyar-román határt több mint 70 ezer járművel.



Az első napokban nemcsak a határátkelőnél összegyűlt több kilométeres gépkocsisor utasai kényszerültek olykor nyolc órát is meghaladó várakozásra: Nagylaknál gyalogosan százai is összezsúfolódtak és órákon keresztül várakoztak, hogy átjussanak - az egészségügyi szűrés és nyilvántartásba vétel miatt meghosszabbodott - határellenőrzésen.



A román médiában a hosszas várakozás miatt elégedetlen autósok dudálásáról és a gyalogossorban tolongó, járványügyi kockázatot jelentő tömeg spontán tüntetéséről készült felvételekkel szemléltették az országhatáron kialakult áldatlan állapotokat.



Az utóbbi napokban - további határátkelők megnyitása és a gyalogosan átkelők számára korlátokkal elkülönített várakozási zóna kialakítása nyomán - valamelyest javult a helyzet Nagylaknál.



Csütörtök reggel valamennyi, a veszélyhelyzet előtt működtetett átkelő megnyílt a román-magyar határon. A Nyugat-Európába tartó és az onnan érkező tranzitforgalom résztvevői Csanádpalotánál, Nagylaknál és Ártándnál léphetik át a határt. A csanádpalotai átkelőt az autóbusszal, a nagylaki átkelőt a személygépkocsival utazók használhatják, az ártándi átkelőt valamennyi járműtípussal igénybe vehetik.