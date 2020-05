Komoly tűz keletkezett egy volt holland atomerőműben - videók

Komoly tűz ütött ki a hollandiai Dodewaard melletti leszerelt atomerőműben csütörtökön - közölte a helyi sajtó.



A mentőszolgálat szóvivője szerint radioaktív sugárzás kibocsátásnak kockázata nem áll fenn, a lángokat sikerült megfékezni. Hozzátette, hogy a tűz valószínűleg az épület tetején, a gázpalacktárolónál keletkezett.



A Waal-folyó mentén, a fővárostól száz kilométerre található erőmű 1969-ben épült. Az üzem viszonylag kis kapacitással, 58 megawatt teljesítménnyel működött 1997-es leszerelése előtt. A radioaktív anyagokat 2005-ben szállították el, az épület lebontását 2045-re tervezik.

De brandweer is met veel menskracht aanwezig in #Dodewaard bij de brand op het dak van de voormalige kerncentrale. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid verzoekt mensen in de buurt de hulpdiensten ruimte te geven. pic.twitter.com/KXEmrnqpkE