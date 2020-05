Koronavírus

A francia kormány szerint az Európai Unió nem volt a helyzet magaslatán a válságkezelésben

Edouard Philippe francia miniszterelnök élesen bírálta szerdán az Európai Uniót a koronavírus-járvány okozta válság kezelése miatt, de üdvözölte a hét elején bemutatott francia-német javaslatot egy 500 milliárd eurós gazdaságösztönző európai uniós alap felállításáról. 2020.05.21 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Edouard Philippe francia miniszterelnök élesen bírálta szerdán az Európai Uniót a koronavírus-járvány okozta válság kezelése miatt, de üdvözölte a hét elején bemutatott francia-német javaslatot egy 500 milliárd eurós gazdaságösztönző európai uniós alap felállításáról.



"Valószínűleg egy kis távolságtartással mondatnánk azt, hogy az Európai Unió tett valamit, és hatékony volt. De tényleg a helyzet magaslatán állt ebben a válságban? Nem hiszem" - fogalmazott a kormányfő a szenátusban az azonnali kérdések órájában Hervé Marseille centrista szenátornak válaszolva.



A francia kormányfő ugyanakkor üdvözölte a gazdaságösztönzés finanszírozására tett szerinte "nagyon ambiciózus programról" szóló javaslatot mintegy 500 milliárd eurós értékben, amelyet Emmanuel Macron francia államfő és Angela Merkel német kancellár hétfő esti online sajtótájékoztatóján mutatott be.



"Általában amikor egy európai válság kitör, Franciaország és Németország feladata szót érteni és elindulni a megoldás irányába" - vélte a miniszterelnök.



"Nincs precedens egy ilyen típusú bejelentésre. Miért? Azért, mert, és ezt nagy örömmel mondom, Németország megmozdult" - hangsúlyozta Edouard Philippe mielőtt hazája szerepét méltatta a német álláspont megváltoztatásában. "Nem zárom ki, hogy Németország azért mozdult, mert maga Franciaország is mozdult" - mondta.



A francia miniszterelnök szerint Németország az utóbbi időben "láthatta, hogy Franciaország hozzáfogott a strukturális reformokhoz, amelyekről korábban is beszélt, de soha nem valósította meg őket, és komolyan és ténylegesen elkezdte jövőjét előkészíteni".



"Ez az egyetlen ok, amelyet meg tudok nevezni a francia-német motor újbóli működésére, amelyről mindannyian tudjuk, hogy elengedhetetlen Európa beindításához" - vélte Edouard Philippe.



A hétfőn bemutatott francia-német javaslat szerint az Európai Bizottság venne fel kedvező kamatozású hitelt és ezt osztanák szét a tagállamok között. Párizs szerint az európai hitelezés történetében azért "hatalmas előrelépés" a javaslat, mert a közös hitelfelvétel ügye az elmúlt években számos nézeteltérés tárgya volt az északi és a déli országok között, Franciaország a kezdetektől támogatta, Németország viszont elutasította a közösen kibocsátott kötvények gondolatát.



"Ezt az 500 milliárd eurót nem kell visszafizetniük azoknak, akik felhasználják a pénzt" - jelezte hétfőn Emmanuel Macron. "Nem kölcsönök lesznek, hanem dotációk" - tette hozzá, arra emlékeztetve, hogy Olaszország elutasította, hogy a gazdaságösztönző alap visszafizetendő hiteleket tartalmazzon.