Járvány

Nyércek fertőzhettek meg koronavírussal egy férfit Hollandiában

Hollandiában feltehetően nyércek fertőztek meg egy férfit az új típusú koronavírussal, a férfi egy nyérctenyészet alkalmazottja - közölte Carola Schouten mezőgazdasági miniszter a parlamenthez intézett, szerdán ismertté vált levelében.



Az országban ez lenne az első eset, hogy állat fertőzött meg embert a SARS-CoV-2 nevű vírussal.



A kutatók most összehasonlították a nyércekben és a páciensben talált vírus génkódját, mintegy "családfát" állítva fel a mutáció feltérképezéséhez. A kutatás eredményeiből arra lehet következtetni, hogy feltételezhető: az egyik tenyészet alkalmazottját a nyércek fertőzhették meg - fejtette ki Carola Schouten.



A miniszter szerint minimális annak a veszélye, hogy a koronavírusos nyércek más embereket is megfertőzzenek. Ezt arra alapozta, hogy azon a helyiségen kívül, ahol a nyérceket elhelyezték, a levegő- és pormintákban nem találták a vírus nyomát.



A hatóságok április végén helyeztek Dél-Hollandiában karantén alá két nyérctenyészetet, ahol az állatokon kimutatták a koronavírus-fertőzést - közölte április 26-án a holland mezőgazdasági minisztérium. A szőrméjükért tenyésztett nyérceken amiatt végeztek teszteket, mert légzésnehézséggel küzdöttek. Feltehetően a farmon dolgozó, új koronavírussal fertőzött alkalmazottaktól kaphatták el az állatok a kórokozót.



A kormány most ugyanakkor újabb intézkedéseket hozott, megtiltotta a tenyészetek látogatását, ahonnan a fertőzéseket jelentették, és kötelezővé tették a teszteket az ország valamennyi nyérctenyészetében dolgozók számára.



Hollandiában szerdáig 5715 ember halt bele a Covid-19-fertőzés szövődményeibe és 44 249 embert diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal.

A hatóságok azt is tanulmányozzák, milyen szerepe van a vadmacskáknak a vírus terjedésében a két érintett tenyészet között, de emlékeztettek, hogy az emberek megfertőzésének a kockázata a vírussal társállatok által továbbra is csekély.



A Germert-Bakel és Laarbeek városokban található nyércfarmok a dél-hollandiai Észak-Brabant tartományban találhatók, az országnak abban a térségében, amelyet a leginkább sújt a koronavírus-járvány. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Kínában élő denevérektől terjedhetett el az új koronavírus okozta Covid-19 betegség. A denevérekből származó kórokozó egy másik állaton keresztül terjedhetett át az emberekre a feltételezés szerint.